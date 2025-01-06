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Kayseri'de Husumet Nedeniyle Babayı Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Kayseri'de, husumetlisinin babasını öldüren U.Y. müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanık pişman olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:01
Kayseri'de Husumet Nedeniyle Babayı Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Kayseri'de Müebbet Hapis Cezası Kararı

Kayseri'de husumetlisinin babasını silahla öldüren U.Y. hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezası verildi. Dava süreci, tutuklu sanık U.Y'nin maktul Y.A'nın akrabalarının ve kendi avukatlarının katılımıyla gerçekleşti.

Duruşma Detayları

Duruşma savcısı, sanığın "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından ceza almasını talep etti. Mahkeme başkanı son sözü sorduğunda, U.Y. mütalaayı kabul etmediğini ve kasıtlı bir eylemde bulunmadığını savundu.

U.Y. duruşmadaki ifadesinde, pişman olduğunu belirterek, "Rahmetliye karşı husumetim yoktu. Onun bana karşı husumeti olabilir. Beni tehdit ettiler. Kastım yoktu. Maktulün öldüğünü Emniyet'e ifade vermeye gittiğimde öğrendim. Yaptıklarımdan pişmanım, affınıza sığınıyorum." dedi.

Mahkeme Heyetinin Kararı

Duruşmada dinlenen bazı müştekiler, U.Y'den şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler. Mahkeme heyeti, sanık U.Y.'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, D.K'yi yaraladığı için "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası ve ayrıca "ruhsatsız silah kullanma" suçundan 4 bin 500 lira para cezası verdi. Duruşma sırasında bazı müşteki yakınları, mahkeme heyetinin kararını alkışlayarak destek verdiler.

Olayın Gelişimi

Olay, 12 Haziran'da Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta, sanık U.Y.'nin önce arkadaşı D.K.'yi tabancayla yaralaması ve ardından husumetli olduğu Y.A.'yı hedef alarak aynı şekilde yaralamasıyla başlamıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılmış, Y.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, U.Y. ise tutuklanmıştı.

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