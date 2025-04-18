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Kayseri'de Kalp Hastası Çocuk, Mitral Kapak Tamiriyle Sağlığına Kavuştu

9 yaşındaki Toprak Mina Budak, Erciyes Üniversitesi'nde mitral kapak tamir yöntemiyle sağlığına yeniden kavuştu.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 22:35
Kayseri'de Kalp Hastası Çocuk, Mitral Kapak Tamiriyle Sağlığına Kavuştu

Kayseri'de Kalp Hastası Çocuk, Mitral Kapak Tamiriyle Sağlığına Kavuştu

Kayseri'de yaşayan 9 yaşındaki Toprak Mina Budak, ileri derecede mitral kapak yetmezliği teşhisiyle Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) uygulanan özel bir mitral kapak tamir yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Başarılı Operasyonun Detayları

ERÜ Tıp Fakültesi'nden yapılan açıklamaya göre, Budak, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rifat Özmen tarafından tedavi edildi.

Doç. Dr. Özmen, Budak'ın çocuk kardiyoloji bilim dalı tarafından konsülte edildiğini belirtti. Hastanın mitral kapağında yaşanan enfeksiyon ve kapak prolapsusuna bağlı olarak ileri mitral kapak yetmezliği tanısı alması üzerine ameliyat kararı alındı. Yapılan tetkikler sonucunda gerçekleştirilen ameliyatın başarılı geçtiğinin altını çizen Özmen, ameliyat sonrasında Budak'ın 3 ay ilaç kullanacağını ve sonrasında ömür boyu ilaç almasına gerek kalmadığını ifade etti.

Ülke Genelinde Özel Bir Uygulama

Özmen, mitral kapak tamirinin özellikli bir işlem olduğunu, dolayısıyla bu tür operasyonların Türkiye'de belirli merkezlerde gerçekleştirildiğini, ERÜ'nün de bu alanda uzmanlaştığını vurgulayarak, işlemin Türkiye genelinde rutin olarak yapıldığı sınırlı merkezlerden biri olduğunu belirtti.

Kayseri'de ileri mitral kapak yetmezliği olan 9 yaşındaki Toprak Mina Budak, Erciyes...

Kayseri'de ileri mitral kapak yetmezliği olan 9 yaşındaki Toprak Mina Budak, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) uygulanan özellikli mitral kapak tamir yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Kayseri'de ileri mitral kapak yetmezliği olan 9 yaşındaki Toprak Mina Budak, Erciyes...

Kayseri'de ileri mitral kapak yetmezliği olan 9 yaşındaki Toprak Mina Budak, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) uygulanan özellikli mitral kapak tamir yöntemiyle sağlığına kavuştu.

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