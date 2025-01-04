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Kayseri'de Kayıp Kişi Parkta Ölü Bulundu

Kayseri'de 5 gündür kayıp olarak aranan 36 yaşındaki Soner Şener, parkta ölü bulundu. Olayın detayları ve soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:48
Kayseri'de Kayıp Kişi Parkta Ölü Bulundu

Kayseri'de Kayıp Kişi Parkta Bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Beştepeler Mesire Alanı'nda parkta ölü bulunan kişi, 5 gündür kayıp olarak aranan Soner Şener (36) olarak tespit edildi.

Alınan bilgilere göre, vatandaşlar bölgede yerde hareketsiz yatan birine rastladıktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay başında, ekiplerin gerçekleştirdiği incelemede, Soner Şener'in başından tabancayla vurulmuş olduğu belirlendi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontroller sonucunda Şener'in olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayın ardından cenaze, belirli incelemelerin ardından adli tıp morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Soner Şener, ailesi tarafından 5 gün önce kayıp olarak bildirilmişti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri'de 5 gündür kayıp olarak aranan kişi parkta ölü bulundu. Cenaze, incelemenin ardından...

Kayseri'de 5 gündür kayıp olarak aranan kişi parkta ölü bulundu. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Kayseri'de 5 gündür kayıp olarak aranan kişi parkta ölü bulundu. Cenaze, incelemenin ardından...

Kayseri'de 5 gündür kayıp olarak aranan kişi parkta ölü bulundu. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

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