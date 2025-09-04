DOLAR
Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Hacılar ve Melikgazi Belediyeleri, altyapı ve sağlık yatırımları için iki büyük ihale duyurdu; parke taşı alımı ve Mimarsinan'a 2 eczane inşaatı hızlandırılıyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:02
Kayseri'de altyapı ve sağlık hamlesi: İhaleler detaylandı

Kayseri'de Hacılar ve Melikgazi Belediyeleri, kentsel yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik iki büyük ihaleyi kamuoyuna duyurdu. Belediyelerin başlattığı yatırımlar, hem ulaşım altyapısında hem de sağlık hizmetlerine erişimde önemli iyileştirmeler getirecek.

Hacılar'da yollar yenileniyor

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2025/1381557 İhale Kayıt Numarası ile ilan edilen ihale, ilçe genelindeki yol yapım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere devasa bir mal alımını kapsıyor. İhale kapsamında 50.000 metrekare kilitli beton parke taşı ve bu taşların döşenmesinde kullanılacak 10.000 metrekare parke altı kumu temin edilecek.

Proje, bozulan ve stabilize olmuş yolların modern ve kullanışlı hale getirilmesini hedefliyor; özellikle kışın çamur ve yazın toz sorunlarını azaltarak halkın yaşam konforunu artıracak. İlgili firmalar için son teklif verme tarihi 26 Eylül 2025 saat 14:00 olarak belirlendi. İhaleyi kazanan firma, sözleşme imzasını takiben 240 gün içinde malzemeleri belediyenin göstereceği alanlara teslim edecek.

Melikgazi'de sağlık altyapısına takviye: Mimarsinan'a 2 eczane

Melikgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2025/1392055 İKN ile Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde ilaca erişimi kolaylaştıracak bir yapım işini ihaleye çıkardı. İhale kapsamında mahalleye toplam 180 metrekare alana sahip 2 adet yeni eczane inşa edilecek.

Yeni eczaneler, bölgedeki sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerine yakın konumlarda hizmet vererek vatandaşların reçeteli ilaçlara daha hızlı ulaşmasını sağlayacak. Yapım işi ihalesi 19 Eylül 2025 saat 10:00'da elektronik ortamda (EKAP üzerinden) gerçekleştirilecek ve bu ihaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek. İhaleyi kazanan firma, yer tesliminin ardından 80 takvim günü içinde inşaatları tamamlayarak eczaneleri hizmete açacak.

Her iki ihale de Kayseri'de yaşam kalitesini artırmaya dönük somut adımlar olarak öne çıkıyor ve kentte altyapı ile sağlık hizmetlerinde hissedilir iyileşmelerin habercisi niteliğinde.

