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Kayseri'de Otomobil ve Tır Çarpışması: 4 Yaralı

Kayseri'de tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı, eşi hayati tehlike altında.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 15:14
Kayseri'de Otomobil ve Tır Çarpışması: 4 Yaralı

Kayseri'de Kazada 4 Kişi Yaralandı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile tır çarpıştı. Olayda, aynı aileden 4 kişi yaralanırken, durumu ağır olan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

Alınan bilgilere göre, H.K. yönetimindeki 38 LD 629 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda, İ.P. idaresindeki 38 AT 197 plakalı tırla çarpıştı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar arasında otomobilin sürücüsü H.K., eşi S.K., ve iki çocukları M.Ö.K. ile Z.K. bulunuyor.

Yaralıların Durumu

Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan S.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kayseri'de otomobille tırın çarpışması sonucu aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobille tırın çarpışması sonucu aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobille tırın çarpışması sonucu aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobille tırın çarpışması sonucu aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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