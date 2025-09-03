Kayseri'de 'Şehit İbrahim Birol 12' Uyuşturucu Operasyonu: 5'i Hükümlü 22 Gözaltı

Kayseri'de 'Şehit İbrahim Birol 12' Operasyonunda 22 Kişi Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmanın ardından geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Operasyon ve takibat

Ekipler, şüphelileri 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Operasyon, 30 adrese eş zamanlı olarak, 90 ekip ve 280 personel ile gerçekleştirildi.

Gözaltılar, ele geçirilenler ve hukuki süreç

Operasyonda, 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları 1 yıl 8 ay ila 24 yıl 2 ay 11 gün arasında değişen 5 firari hükümlü ile 17 şüpheli yakalandı. Aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, tüfek ve 61 fişek ele geçirildi. Arama çalışmalarında dedektör köpek Eta da görev aldı.

İşlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edilirken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 8'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.