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Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki Yangın Kontrol Altında

Kayseri'nin Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın, hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:41
Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki Yangın Kontrol Altında

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın Söndürüldü

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, bölgedeki jandarma, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin etkili müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının Nedeni Henüz Belirlenmedi

Yangın, Develi ilçesinde yer alan Sindelhöyük Mahallesi sınırlarındaki sazlık alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar sonrası hızla harekete geçen ekipler, alevlere müdahale ederek söndürme işlemlerini tamamladı.

Sultan Sazlığı Milli Parkı, kuşların göç yolu güzergahı üzerinde yer almasıyla dikkat çekiyor. Park, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sunarak önemli bir ekosistem oluşturuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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