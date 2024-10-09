Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Öğretmen Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Öğretmen Hayatını Kaybetti

Kayseri'de gerçekleşen trajik bir trafik kazasında, hafif ticari bir aracın kamyon ile çarpışması sonucu bir öğretmen hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Kazanın meydana geldiği olayda, A.Ö. yönetimindeki 38 HP 824 plakalı kamyon, Kayseri-Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda Y.K. tarafından yönetilen 38 AIK 062 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Yaralılar ve İhbar Durumu

Kaza sonrası olay yerine kısa sürede polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda, hafif ticari araçtaki öğretmen H.K.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ayrıca araçta bulunan O.M, C.Y. ve Ö.Ç. da çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Öğretmenlerin Durumu

Ölü ve yaralı öğretmenlerin, Mahzemin Mahallesi’ndeki bir okulda görev yaptığı öğrenildi. Olay anında öğretmenlerin okul çıkışında otobüs beklerken, hafif ticari araca bindikleri iddiaları üzerine duruluyor.