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Kayseri'de Uçan Cisim İhbarı: Paramotor Değil, Balon Çıktı

Kayseri'nin Develi ilçesinde 'paramotor' ihbarı, çizgi film karakterli bir balon olduğu ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:45
Kayseri'de Uçan Cisim İhbarı: Paramotor Değil, Balon Çıktı

Kayseri'deki Paramotor İhbarı Hakkında Yeni Gelişme

Kayseri'nin Develi ilçesinde, kırsal bir alanda görülen "paramotor" ihbarı, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, havada süzülen cismin aslında bir çizgi film karakterine ait uçan balon olduğu belirlendi.

İhbar Nasıl Yapıldı?

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Kale Mahallesi yakınlarında bir cismin paramotora benzediği belirtildi. Jandarma ekipleri hemen belirtilen bölgeye yönlendirildi.

Muhtarın Açıklamaları

Kale Mahallesi Muhtarı Arif Yavuz, bazı vatandaşların havada bir cisim gördüğünü ve bu nedenle ihbarda bulunduğunu ifade etti. Jandarma ekiplerinin hızlı bir şekilde sahaya gelerek geniş çaplı bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Yavuz, yapılan incelemeler sonucunda cismin bir balon olduğunun anlaşıldığını aktardı.

Bölgedeki Önceki Olaylar

Öte yandan, Develi bölgesinde daha önce terör saldırıları ile ilgili yaşanan bir olay dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde 1 Ekim 2023'te gerçekleşen saldırıda, teröristlerden biri kendini patlatmış, diğeri ise etkisiz hale getirilmişti. Bu olay sırasında iki emniyet mensubu yaralandı. Saldırganların, Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı öldürüp gasbettiği, sonrasında ise bölgedeki aramalarda paramotor parçalarının bulunduğu tespit edilmiştir.

Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda "paramotor" görüldüğü ihbarı üzerine yapılan...

Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda "paramotor" görüldüğü ihbarı üzerine yapılan araştırmada cismin, çizgi film karakterli uçan balon olduğu belirlendi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda "paramotor" görüldüğü ihbarı üzerine yapılan...

Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda "paramotor" görüldüğü ihbarı üzerine yapılan araştırmada cismin, çizgi film karakterli uçan balon olduğu belirlendi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda "paramotor" görüldüğü ihbarı üzerine yapılan...

Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda "paramotor" görüldüğü ihbarı üzerine yapılan araştırmada cismin, çizgi film karakterli uçan balon olduğu belirlendi.

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