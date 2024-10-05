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Kayseri'de Uyuşturucuya Karşı Savaş Açıldı

Kayseri Valiliği, uyuşturucuyla mücadelede yürüttüğü çalışmaları video ile duyurdu. Vali Çiçek, gençlerin geleceği için hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 21:55
Kayseri'de Uyuşturucuya Karşı Savaş Açıldı

Kayseri'de Uyuşturucuyla Mücadele Videoları Yayında

Kayseri Valiliği, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir adım atarak, bu mücadelenin detaylarını içeren bir video hazırladı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yapılan çalışmaları sosyal medya üzerinden tanıttı.

Vali Çiçek'in Vurguları

Vali Çiçek, videoda şunları söyledi:

"İşte bu savaşta gelin hep beraber, el ele, omuz omuza aynı cephede savaşarak alçakları yenelim"

Çiçek, gençleri zehir tacirlerine yem etmeyeceklerine dair verdikleri sözü hatırlatarak, uyuşturucuyla mücadelede elde ettikleri büyük başarıları ve zehir tacirlerinin adaletin pençesine düşürülüşünü vurguladı.

Güvenlik ve Rehabilitasyon Çalışmaları

Vali Çiçek, suç oranlarını azaltmak amacıyla güvenlik kameralarının sayısını dört kat artırdıklarını, metruk binaların yıkımına başladıklarını ve bu binaların yüzde 80'inin yok edildiğini açıkladı. Ayrıca, gençleri desteklemek için "Erdemlerimizle Varız Spor Okulu" projesinin hayata geçirildiğini, bu projeyle 10 bin 500 lisanslı sporcunun yetiştiğini belirtti.

Uyuşturucu İle Mücadelede Yeni Projeler

Çiçek, uyuşturucuya bulaşmış gençler için rehabilitasyon merkezinin açılma aşamasında olduğunu ve bu merkezde Türkiye'nin en kapsamlı hizmetlerinin sunulacağını duyurdu. "Bu merkez, gençlerimize 6 aylık tedavi süreçleri sunacak ve kariyer planlamasına yardımcı olacak" dedi.

Emniyet ve Jandarma'dan Destek

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, gerçekleştirilen 1783 operasyonun detaylarını paylaştı ve 2508 gözaltından 291'inin tutuklandığını belirtti. Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı ise uyuşturucu ile mücadelede kararlılıklarının sürdüğünü ve topluma zarar veren bu maddelere karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Videoda; Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi gibi isimler de mesajlar verirken, Kayseri halkına çağrıda bulunuldu.

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