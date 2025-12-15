Kayseri Melikgazi'de Bıçaklı Saldırı: 1'i Ağır, 3 Yaralı
Olayın Detayları
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen E.D. yoldan geçenlere bıçakla saldırdı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli gözaltına alındı.
Yaralananlar ve Tedavi Süreci
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından M.P., İ.G. ve A.T. ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan M.P.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
