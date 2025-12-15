DOLAR
Kayseri Melikgazi'de Bıçaklı Saldırı: 1'i Ağır, 3 Yaralı

Kayseri Melikgazi Hunat Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde E.D.'nin bıçakla saldırısı sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:01
Olayın Detayları

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen E.D. yoldan geçenlere bıçakla saldırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli gözaltına alındı.

Yaralananlar ve Tedavi Süreci

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından M.P., İ.G. ve A.T. ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan M.P.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

