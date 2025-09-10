Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 20:06
Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Kaza Detayı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

E.E.E. (24) idaresindeki 14 BB 314 plakalı otomobil, Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'ndaki kavşakta M.K. (24) yönetimindeki 16 GV 505 plakalı araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü E.E.E. ile aynı araçtaki D.E. (48) olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan D.D. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan M.K., M.K. ve M.D.'nin tedavisi sürüyor.

