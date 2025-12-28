Kayseri Mutfak Akademisi: Şef ve Aşçı Eğitimleri Şubat 2026'da Başlıyor

Kayseri Mutfak Akademisi Şubat 2026'da kapılarını açıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen şef eşliğinde uygulamalı Lahmacun Workshop etkinliğine katıldı ve Kayseri Mutfak Akademisi (KMA) için önemli bir müjde verdi. Başkan Büyükkılıç, Akademi'nin Şubat 2026 itibarıyla yiyecek-içecek sektörüne eğitimli ve profesyonel işgücü kazandırma misyonu ile faaliyete geçeceğini açıkladı.

Etkinlikteki katılımcılar ve değerlendirmeler

Büyükkılıç'a etkinlikte Fatih Temeltaş (Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı), Salih Özgöncü (Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı), Erkan Küp (İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı) ile Fatih Çağan (Spor A.Ş. Genel Koordinatörü) eşlik etti. Başkan, Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki vatandaşlarla sohbet etti, merkez ve hizmetler hakkında gelen olumlu geri bildirimler için teşekkürleri iletti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin UNESCO Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'ndeki yerini anımsatarak Mutfak Sanatları Merkezi'nin bu başarıyı kalıcı kılma amacı taşıdığını vurguladı: "Bunu kalıcı kılma adına da Mutfak Sanatları Merkezi'mizi hayata geçirdik. Gerçekten hem kamuoyunda olumlu yankılandı hem de güzel hizmetlerle paylaşılmaya devam ediyor."

Eğitim programı ve hedefler

Başkan Büyükkılıç, Akademi'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel bir eğitim kurumu olarak çalışacağını ve şef ile aşçı yetiştirme amacıyla sertifikalandırma sürecinin başlatıldığını belirtti. Akademi, Kayseri'nin zengin mutfak mirasını koruyup geliştirmeyi hedefleyerek kente nitelikli insan kaynağı kazandırmayı amaçlıyor.

Eğitim programlarıyla ilgili öne çıkanlar:

- Eğitim süresi: 4 ay (teorik ve pratik)

- Haftalık: 4 gün x 4 saat = 16 saat

- Aylık: 64 saat

- Toplam: 256 saat

Akademide iki ayrı alanda eğitim verilecek: Temel Aşçılık Eğitimi ve Temel Pastacılık Eğitimi. Her iki eğitim de Şubat 2026 itibarıyla başlayacak; duyuru ise Ocak ayında yapılacak. Sınıf kontenjanları daha verimli eğitim sağlamak amacıyla aşçılık için 10 kişi, pastacılık için 8 kişi ile sınırlandırıldı.

Kayıt, materyal ve sertifikasyon

Akademi, katılımcılara gerekli ekipmanları sağlayacak ve eğitim sonunda başarılı olanlara önemli avantajlar sunacak. Eğitim sürecinde tüm katılımcılara profesyonel bıçak seti, çanta, aşçı kıyafeti ve yemek kitabı hediye edilecek. Ayrıca başarılı mezunlara iş garantisi teklif edilmesi, programın en dikkat çeken yönleri arasında yer alıyor.

Eğitimi tamamlayanlar alacakları belgeler arasında HACCP gıda güvenliği sertifikası, hijyen belgesi, Kayseri Mutfak Akademi Sertifikası, Kayseri Mutfak Akademi Kayseri Mutfağı kitabı ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika bulunuyor.

Workshop: Gaziantep lahmacunu uygulaması

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen lahmacun workshop'unda katılımcılar, şeflerin anlatımıyla Gaziantep'in meşhur lahmacununu uygulamalı olarak öğrendi. Başkan Büyükkılıç, ustalara başarı dileyerek katılımcılarla tezgâh başına geçti ve Akademi'nin mesleki eğitime katkısına dikkat çekti.

Akademinin vizyonu

Kayseri Mutfak Akademisi, profesyonel şef adayları yetiştirmenin yanı sıra girişimci adaylara, uzman eğitmenlere, turizm sektöründe kariyer yapmak isteyen şeflere ve hobi amaçlı öğrenmek isteyen herkese asırlık kriterlere uygun, temsil gücü yüksek ve doğru eğitimler vermeyi hedefliyor. Başkan Büyükkılıç, emeği geçen birimleri tebrik ederek projenin yoğun talep göreceğini ve sürecin profesyonelce yürütüleceğini belirtti.

