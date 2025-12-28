Keşan'da su kesintisi: Vatandaşlar kaynak çeşmelerine akın etti

Keşan'da hafta sonu su kesintisi hayatı felç etti

Kaynak çeşmelerinde uzun kuyruklar, marketlerde ambalajlı su kalmadı

Keşan'da cumartesi sabah saatlerinde içme suyunun kesilmesiyle ilçe merkezi sakinleri, kentte halen akan sınırlı sayıda kaynak çeşmesine akın etti. Market raflarında ise ambalajlı su kalmadı.

İlçede, yaklaşık 1 aydır sadece Kumdere mevkiindeki derin sondajlarla temin edilen su veriliyordu. Hafta sonu yaşanan kesintiyle birlikte ilçe genelinde hayat adeta durma noktasına geldi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre Keşan'da cumartesi sabahı itibarıyla sular tamamen kesildi. Pazar sabahı yalnızca iki ila üç saat süreyle su verildikten sonra, saat 10.00 itibarıyla yeniden kesinti yaşandı.

Aniden susuz kalan vatandaşlar, şehir merkezinde halen su akan iki-üç kaynak çeşmeye yöneldi. Özellikle Garip Dede Türbesi yanında bulunan ve içilebilir nitelikteki kaynak çeşmesinin önünde gece boyunca uzun kuyruklar oluştu.

Çok sayıda vatandaş marketlere koşarak içme suyu stoklarını tüketti; mahalle bakkalları ve marketlerde ambalajlı su kısa sürede tükendi.

Hafta sonunu susuz geçirmek zorunda kalan Keşanlılar, belediyeden önceden bir duyuru yapılmamasına tepki gösterdi. Belediye yetkililerine ulaşabilen bazı esnaf, kesintinin sondajda görev yapan motorda meydana gelen enerji kesintisi nedeniyle yaşandığını ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Keşan Belediyesi ise resmi açıklamasında, TREDAŞ'ın bakım çalışmaları nedeniyle 27 Aralık Cumartesi günü Terfi-3 merkezinde yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle su iletiminin yapılamadığını; bunun sonucu olarak ilçe genelinde su kesintileri ve basınç düşüklüklerinin oluştuğunu, kesintinin 28 Aralık Pazar akşam saatlerine kadar sürebileceğini duyurdu.

Belediye açıklamasında ayrıca, su kaynaklarında bir sıkıntı olmadığı ve bakım çalışmasının tamamlanmasının ardından ilçeye düzenli su verilmeye devam edileceği belirtildi.

ÇEŞME BAŞINDA BİDONLARINA SU DOLDURAN VATANDAŞLAR