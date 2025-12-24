DOLAR
42,84 -0,05%
EURO
50,63 0,15%
ALTIN
6.146,31 0,56%
BITCOIN
3.727.574,16 1,07%

Kayseri Protokolünden Regaip Kandili Mesajları

Kayseri protokolü, Regaip Kandili dolayısıyla Talas Belediye, Kayseri OSB ve KTO başkanlarının mesajlarında üç ayların önemine ve birlik çağrısına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:25
Kayseri Protokolünden Regaip Kandili Mesajları

Kayseri Protokolünden Regaip Kandili Mesajları

Kayseri protokolü, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy yayınladıkları açıklamalarda üç ayların manevi önemine ve birlik beraberlik çağrısına dikkat çekti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, manevi iklimin başlangıcı olan üç aylar içindeki Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Üç ayların gölgesi üzerimize düştü. Bu ayların ilki olan Recep ayına girdik. Manevi atmosferi derinden hissedeceğimiz, en güzel şekilde değerlendirilmesi gereken kıymetli bir zaman dilimi olan bu aylar, kandilleri de içerisinde barındırıyor. Bunlardan ilki olan Regaip Kandilini 25 Aralık Perşembe gecesi idrak edeceğiz. Bununla birlikte yeni bir miladi yıla da az bir süre kaldı. Talas Belediyesi olarak 2026 yılında da hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu vesile ile başta Talaslı hemşehrilerimiz olmak üzere bütün İslam âleminin kandili tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2026 yılının başta Gazze olmak üzere tüm insanlık için barış ve huzur içerisinde geçmesini diliyorum.

ifadelerine yer verdi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın

Mübarek Üç Ayların manevi ikliminin ilk esintisi Regaip Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz

Bereket ve maneviyat mevsimi olarak nitelendirdiğimiz Mübarek Üç Aylara girmiş bulunmaktayız. Allah’ın rahmetinin üzerimize manevi bir sağanak gibi yağdığı Mübarek Üç Ayların manevi ikliminin ilk esintisi Regaip Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Unutulmamalıdır ki bu aylar içinde rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açık olması inananlar adına önemli bir fırsattır. Regaip Kandili, Allah’ın insanlara lütuf ve inayetinin bol bol ihsan edildiği özel bir gecedir. Bu mübarek geceler, Müslümanların bir araya gelerek kenetlenmesine vesile olan, manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olunan, huzur ve sürura kavuştuğumuz müstesna zaman dilimleridir. Bu önemli geceleri, kalplerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatabilmek için güzel bir fırsata dönüştürdüğümüz, birlik beraberlik ve kardeşlik duygularımızı artırdığımız ve doğruya, güzele, iyiye yönelebildiğimiz ölçüde hakkıyla eda edebiliriz. İslam dünyasının birliği ve beraberliğinin güçlenmesi dileğiyle, sanayicilerimizin, hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam âleminin Regaip Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecede edilecek duaların makbul olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy

Gönül dünyamızın hasat mevsimi başlıyor

Gönül dünyamızın hasat mevsimi olan Üç Aylar’ın gölgesi üzerimize düşerken, bu mübarek iklimin ilk kapısı olan Regaip Kandili’ne erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Regaip; arzu etmek, rağbet etmek, baki olana yönelmek demektir. Bu gece, fani dünyanın yorgunluğunu üzerimizden atıp Rabbimizin sonsuz rahmetine sığınmak için bizlere sunulan muazzam bir anahtardır. Gönül kapılarımızı bu anahtarla açmalı; kin, nefret ve hasetten arınarak sevgiyi, hoşgörüyü ve kardeşliği yeşertmeliyiz. Maneviyat ikliminin bu ilk günlerinde ekeceğimiz iyilik ve dua tohumları, Ramazan-ı Şerif’te bereketli bir hasada dönüşecektir. Bu gece, sadece kendimiz için değil; mazlum coğrafyalar, darda kalan gönüller ve vatanımızın bekası için ellerimizi semaya açmalıyız. Biliyoruz ki; dualar paylaşıldıkça birliğimiz güçlenir, gönüller birleştikçe rahmet sağanağı tüm dünyayı sarar. Bu mübarek gece, insani değerlerimizi hatırlamak ve vicdanlarımızı tazelemek için eşsiz bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm hemşehrilerimizin, üyelerimizin ve tüm İslam âleminin Regaip Kandilini ve mübarek Üç Aylarını tebrik ediyorum. Şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, barış ve selamet getirmesini niyaz ediyorum. Cenâb-ı Hak, ömrümüzü Ramazan, ahiretimizi bayram eylesin. Yapılan duaları kabul, Recep ve Şaban ayını hakkımızda mübarek kılsın.

KAYSERİ PROTOKOLÜ, REGAİP KANDİLİ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI.

KAYSERİ PROTOKOLÜ, REGAİP KANDİLİ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI.

KAYSERİ PROTOKOLÜ, REGAİP KANDİLİ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı
2
Menteşe Genç Şeflerden İstanbul'da Madalya Yağmuru: 8 Altın, 3 Bronz
3
Malatya Emniyeti Aksaray Şehit Akgün İlkokulu'nda Minik Kalplere Dokundu
4
Demirköy'de 5996 Sayılı Kanuna Göre Gıda Denetimleri Sıkılaşıyor
5
Hatay BŞB, 2026-2027 İçin Memurlara Sosyal Denge Tazminatı Verilecek
6
Görgün: EYDEP ile Savunma Sanayiinde Şirket Sayısı ve ASELSAN Gaziantep Yatırımı
7
Şişli'de Kaldırıma Çarpan Otomobil: Erzincanlı Kuaför Hakan Dündar Hayatını Kaybetti

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı