Kayseri Talas'ta Apartman Görevlisini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kayseri Talas'ta apartman görevlisini bıçaklayarak öldüren B.U. saklandığı adreste yakalandı ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:56
1 Eylül'deki bıçaklı saldırının zanlısı yakalandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde, aynı binada yaşayanlar arasında çıkan tartışma sonrası apartman görevlisi B.A (38)'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan B.U (52) tutuklandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından "kasten öldürme" suçlamasıyla hakimliğe çıkarılan B.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'ta 1 Eylül tarihinde yaşandı. Saldırıda yaralanan apartman görevlisi B.A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor