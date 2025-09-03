Kayseri Talas'ta Apartman Görevlisini Öldüren Şüpheli Tutuklandı
1 Eylül'deki bıçaklı saldırının zanlısı yakalandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde, aynı binada yaşayanlar arasında çıkan tartışma sonrası apartman görevlisi B.A (38)'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan B.U (52) tutuklandı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından "kasten öldürme" suçlamasıyla hakimliğe çıkarılan B.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'ta 1 Eylül tarihinde yaşandı. Saldırıda yaralanan apartman görevlisi B.A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.