Kayseri, Türkiye'nin İşyerlerinde 3. ve Meskenlerde 4. En Ucuz Suyu

Kayseri, 30 büyükşehir arasında işyerlerinde en ucuz suyu kullanan üçüncü, meskende dördüncü il olarak öne çıktı. Bu sonuç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etmesine neden oldu.

KASKİ Genel Kurulu'nda teşekkür

Toplantıda Kayseri'nin suyun hem fiyatı hem de ulaşılabilirliği açısından elde ettiği başarı konuşuldu. Belediye ve ilçe temsilcileri, su yatırımlarındaki ilerlemeler ve hizmet kalitesi için KASKİ yönetimine takdirlerini iletti.

Büyükkılıç'ın açıklamaları

Başkan Büyükkılıç, Türkiye’de en yüksek fiyattan en düşük fiyata içme suyu fiyat tarifesi sıralamasında Kayseri’nin 27’nci sırada olduğunu dile getirerek, "Suyumuz, 200 metreden çıkartılıyor, basılıyor ve dağıtılıyor. Borularımızın neredeyse tamamına yakını değiştirilir hale geldi. Yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşuyor" ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç su tasarrufu konusuna da vurgu yaparak, "Buradan Kayserili hemşerilerimize ve tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz; su en kıymetli değerimiz. Önemli olan suyun pahalı, ucuz olması değil. En önemlisi suya kavuşmak, suyu bulabilmek. Olmayan şey ucuz olsa ne yazar, pahalı olsa ne yazar. Onun için tasarrufu göz ardı etmeyelim. Suyu kullanırken dikkatli olalım. Deryanın kenarında olsanız bir damla suyu israf etmeyin felsefesini mutlaka hayata geçirelim, önemseyelim, paylaşalım diye hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Başkanların değerlendirmeleri

Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Orhan Say da MHP grubu adına, Güneş Enerji Santrali’nin devreye girmesiyle birlikte su fiyatlarının en ucuz seviyeye indiğini ifade etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise bazı illerde içme suyuna ayrıca ödeme yapıldığını vurgulayarak; "Farklı illerde içme suyuna ayrıca para verilir. Bizim Kayseri’nin suyu direkt içiliyor. Kullanılan ve içilen bir su. Ayrıca böyle değerlendirilmesi lazım. Hem ucuz hem içilebilen bir su" ifadelerini kullandı.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de hizmetlerin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Allah razı olsun. Bünyan’da 6 tane mahallemiz su sıkıntısı çekiyordu Karakaya ve Yağmurbey başta olmak üzere. Tuzhisar’dan oraya komple hattı başladı, ihalesi yapıldı elhamdülillah. 6 tane köyümüz faydalanacak. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sizlerin talimatlarınızla ama Yavuz Bey de çok ciddi işlerini takip ediyor. Çok duyarlı davranıyor. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Sonuç

Başkan Büyükkılıç, toplantıda alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

KAYSERİ; TÜRKİYE’DE İŞYERİNDE EN UCUZ SUYU KULLANAN ÜÇÜNCÜ İL, MESKENDE DÖRDÜNCÜ İL OLARAK ÇIKTI.