Kayseri, Türkiye'nin İşyerlerinde 3. ve Meskenlerde 4. En Ucuz Suyu

Kayseri, işyerlerinde üçüncü, meskenlerde dördüncü en ucuz suya sahip oldu; KASKİ genel kurulunda Büyükkılıç'a teşekkür edilirken su tasarrufu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:26
Kayseri, Türkiye'nin İşyerlerinde 3. ve Meskenlerde 4. En Ucuz Suyu

Kayseri, Türkiye'nin İşyerlerinde 3. ve Meskenlerde 4. En Ucuz Suyu

Kayseri, 30 büyükşehir arasında işyerlerinde en ucuz suyu kullanan üçüncü, meskende dördüncü il olarak öne çıktı. Bu sonuç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etmesine neden oldu.

KASKİ Genel Kurulu'nda teşekkür

Toplantıda Kayseri'nin suyun hem fiyatı hem de ulaşılabilirliği açısından elde ettiği başarı konuşuldu. Belediye ve ilçe temsilcileri, su yatırımlarındaki ilerlemeler ve hizmet kalitesi için KASKİ yönetimine takdirlerini iletti.

Büyükkılıç'ın açıklamaları

Başkan Büyükkılıç, Türkiye’de en yüksek fiyattan en düşük fiyata içme suyu fiyat tarifesi sıralamasında Kayseri’nin 27’nci sırada olduğunu dile getirerek, "Suyumuz, 200 metreden çıkartılıyor, basılıyor ve dağıtılıyor. Borularımızın neredeyse tamamına yakını değiştirilir hale geldi. Yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşuyor" ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç su tasarrufu konusuna da vurgu yaparak, "Buradan Kayserili hemşerilerimize ve tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz; su en kıymetli değerimiz. Önemli olan suyun pahalı, ucuz olması değil. En önemlisi suya kavuşmak, suyu bulabilmek. Olmayan şey ucuz olsa ne yazar, pahalı olsa ne yazar. Onun için tasarrufu göz ardı etmeyelim. Suyu kullanırken dikkatli olalım. Deryanın kenarında olsanız bir damla suyu israf etmeyin felsefesini mutlaka hayata geçirelim, önemseyelim, paylaşalım diye hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Başkanların değerlendirmeleri

Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Orhan Say da MHP grubu adına, Güneş Enerji Santrali’nin devreye girmesiyle birlikte su fiyatlarının en ucuz seviyeye indiğini ifade etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise bazı illerde içme suyuna ayrıca ödeme yapıldığını vurgulayarak; "Farklı illerde içme suyuna ayrıca para verilir. Bizim Kayseri’nin suyu direkt içiliyor. Kullanılan ve içilen bir su. Ayrıca böyle değerlendirilmesi lazım. Hem ucuz hem içilebilen bir su" ifadelerini kullandı.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de hizmetlerin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Allah razı olsun. Bünyan’da 6 tane mahallemiz su sıkıntısı çekiyordu Karakaya ve Yağmurbey başta olmak üzere. Tuzhisar’dan oraya komple hattı başladı, ihalesi yapıldı elhamdülillah. 6 tane köyümüz faydalanacak. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sizlerin talimatlarınızla ama Yavuz Bey de çok ciddi işlerini takip ediyor. Çok duyarlı davranıyor. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Sonuç

Başkan Büyükkılıç, toplantıda alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

KAYSERİ; TÜRKİYE’DE İŞYERİNDE EN UCUZ SUYU KULLANAN ÜÇÜNCÜ İL, MESKENDE DÖRDÜNCÜ İL OLARAK...

KAYSERİ; TÜRKİYE’DE İŞYERİNDE EN UCUZ SUYU KULLANAN ÜÇÜNCÜ İL, MESKENDE DÖRDÜNCÜ İL OLARAK ÇIKTI.

KAYSERİ; TÜRKİYE’DE İŞYERİNDE EN UCUZ SUYU KULLANAN ÜÇÜNCÜ İL, MESKENDE DÖRDÜNCÜ İL OLARAK...

İLGİLİ HABERLER

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Orman Yangınına Sütle Müdahale
2
Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı
3
Bilecik'te 'Bilişim Sistemleriyle Hırsızlık' Suçundan Aranan Yusuf C. Yakalandı
4
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu
5
Dilovası'nda parfüm tesisi yangını: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
6
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
7
Aksaray'da Pancar Tarlasında 2 Metre Çapında Obruk Oluştu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri