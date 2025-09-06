Kayseri, Yozgat ve Nevşehir'den Filistin'e Destek: Sumud Filosu İçin Çağrı

Kayseri, Yozgat ve Nevşehir'den Filistin'e destek: Küresel Sumud Filosu için çağrı

Kayseri, Yozgat ve Nevşehir'de düzenlenen basın açıklamalarında, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek verildi. Katılımcılar Birleşmiş Milletler ve devletlerden filonun korunmasına yönelik adım atılmasını talep etti.

Kayseri

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu (KAYFİDAP) ve Anadolu Sivil Toplum Platformu öncülüğünde çok sayıda vatandaş Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camisi önünde toplandı. Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşındı; katılımcılar 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklama yapan KAYFİDAP dönem sözcüsü Erdal Ergenç, Sumud Filosu'nda 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve 80'i aşkın geminin bulunduğunu söyledi. Tunus açıklarında bekleyen filonun yakın zamanda Filistin'e doğru yola çıkacağını vurgulayan Ergenç, dronlarla takip ve şantaja başlayan İsrail'in uluslararası sularda filoya müdahalede bulunabileceği uyarısında bulundu.

Erdal Ergenç, Birleşmiş Milletler'in filoyu himayesine aldığına dair resmi açıklama yapmasını ve tüm üye ülkelerin bu himayeyi hayata geçirmek için somut adımlar atmasını acilen talep ettiklerini ifade etti.

Yozgat

Yozgat Filistin Dayanışma Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Grup adına konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Yozgat İl Temsilcisi Fatih İzci, insanlığın vicdanının sesi olmak için meydanda toplandıklarını belirtti.

İzci, sürecin başından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bu zulme karşı dimdik ayakta durduğunu vurguladı. Türk bayrağının dalgalandığı bir geminin bölgeye gönderilmesi önündeki tüm engellerin kaldırılmasını ve bu konuda inisiyatif alınmasını talep ettiklerini söyledi.

İzci, Küresel Sumud Filosu'nun Filistin halkının yalnız olmadığını göstermek açısından önemli olduğunu belirterek, bu geminin sadece gıda ve ilaç taşımayacağını, aynı zamanda tüm dünyaya barışın ve insanlığın varlığını haykıran bir sembol olacağını ifade etti. Program duanın ardından sona erdi.

Nevşehir

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından Kurşunlu Camisi önünde düzenlenen programda vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıdı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

İHH Nevşehir İl Temsilcisi Tuncay Sesli, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'nun tüm devletlerin koruması altında ilerlemesi gerektiğini belirtti. Sesli, İsrail'in uzun yıllardır Filistin'de yaptığı katliamlara dünyanın sessiz kalmasını fırsat bilerek zulümlerini artırdığını vurguladı.

Sesli, sivil insanlara yönelik ayrım gözetmeksizin uygulanan şiddeti anlatarak 2010 yılında İHH öncülüğünde Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için yola çıkan ve şehitler verilen Mavi Marmara ruhunun, Gazze direnişine destek vermek isteyenlerin gönüllerinde filizlenmeye devam ettiğini söyledi. Program duanın ardından sona erdi.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu (KAYFİDAP) ve Anadolu Sivil Toplum Platformu öncülüğünde, çok sayıda vatandaş Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Cami önünde toplanarak Sumud Filosu'na destek verdi.