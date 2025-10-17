Kayserili Gurbetçi Hollanda'dan Motosikletle Umreye: 8 Bin Kilometreyi Aştı

Kayserili gurbetçi Hollanda'dan motosikletle Umre'ye gitti

Tur iptali sonrası Amsterdam'dan hareket eden Kadir Aksu, tek başına 8 bin kilometreden fazla yol kat etti

ENES TAHA ERSEN / YASİN TANER TUĞCU - Umre ibadetini yapmak üzere bir tur firmasıyla anlaşan ancak programı iptal edilen 39 yaşındaki Kadir Aksu, Hollanda'dan motosikletiyle tek başına 8 bin kilometreden fazla yol katederek Suudi Arabistan'a ulaştı.

Aksu, AA muhabirine yolculuğunda yaşadıklarını anlattı. Hollanda'da iş ve ailevi nedenlerle hem maddi hem manevi zorluklar yaşadığını, rahatlamaya ve manevi huzura ihtiyaç duyduğunu belirten Aksu, nisan-mayıs döneminde planladığı umre seyahatinin hac sezonuyla çakışması nedeniyle iptal edildiğini söyledi. Tur firmasıyla görüştüğünde en yakın tarihin aralık olduğunu öğrenince bekleyemeyeceğini ifade etti ve alternatif yollar araştırdı.

Türkiye'de motosikletle Suudi Arabistan'a giden bir kişinin hikâyesinin kendisine ilham verdiğini anlatan Aksu, motosikletle umreye gitme fikri kafasında belirdiğinde hazırlıklara hiç düşünmeden başladığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Bu seyahat benim için oldukça ilginç ve bir o kadar da heyecanlıydı. Motor ile umreye gitme fikri kafamda oluştuğu zaman hiç düşünmeden hazırlıklara başladım. Ben iki yıldır motor kullanıyorum ve hiç uzun yol tecrübem yoktu. Ancak ihtiyacım olan buydu. İnsan bazen kaybedecek bir şeyi olmayınca gözü görmüyor. Allah'a teslim olup yola koyuldum."

Hazırlıkların ardından 31 Ağustos'ta Amsterdam'dan yola çıkan Aksu, üç günde İstanbul'a vardığını, burada iki gün dinlendikten sonra Habur Sınır Kapısı ve Irak güzergâhı ile Medine'ye doğru yola çıktığını anlattı. Yol boyunca insanların ilgisi, duaları ve yapılacak umre ibadetinin verdiği güçle tüm zorlukların geride kaldığını söyledi.

Aksu, yolculuğunda karşılaştığı zorluklara rağmen vazgeçmeyi hiç düşünmediğini belirterek, "Yolculukta pek çok zorlukla karşılaştım ama hiçbir şekilde cayma veya geri dönme ya da bu mübarek yolculuğu iptal etme gibi bir düşüncem olmadı. Hedefim Mekke ve Medine'ydi. Beni gören insanlar yabancı plakayı görünce merak ediyor, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun diye soruyorlardı. Yapmış olduğum yolculuğu anlatırken insanlar tabii ki şaşırıyor, inanamıyorlar. Biraz çılgınlık gibi geliyordu. Yolculuğumu duyanlar, bana hep yardımcı olmaya çalıştılar. Eksiğimi sordular. Yiyecek, içecek, konaklama gibi vesaire şeklinde beni yönlendirdiler." dedi.

Suudi Arabistan'daki ilk durağı olan Medine'ye ulaştığında bütün yol yorgunluğunun ve manevi rahatsızlıklarının azaldığını hissettiğini söyleyen Aksu, burada geçirdiği zamanın kendisine iyi geldiğini belirtti. Medine'de 7 gün kaldıktan sonra Mekke'ye yöneldiğini, Kabe'yi ziyaret edip ibadetlerini yerine getirdiğini anlattı. Duygularını şu sözlerle özetledi: "Medine çok başka bir şehirdi ancak oradan çıkıp Mekke'ye giderken hissettiklerim bambaşka, gerçekten tarif edilemez bir heyecandı."

Mekke'ye giderken ihramlı olarak motosiklet kullanmanın zorluklarına da değinen Aksu, yol boyunca motosikletinin arızalandığını şu cümlelerle aktardı: "Hava 45-50 dereceydi. Üzerimde hiçbir şekilde koruma kıyafeti yoktu. Eldiven, ayakkabı, bot vesaire hiçbir şey yoktu. Yani ihram biliyorsunuz iki parçadan oluşan bir havlu, dikişsiz havlu, üzerimde sadece o vardı. Cidde yolu üzerinde gidiyorum ama yollarda bir sıkıntı yok ancak motorda ufak bir arıza oldu, vites kolu yerinden çıktı. O beni yolculuğumdan bir saat kadar alıkoydu. Ancak tüm zorluklara rağmen Mekke'de olunca, umre ibadetimi yapınca buna değdi dedim. Almış olduğum manevi hissiyat tabii daha da farklı. Kabe'deki huzur anlatılacak gibi değil. Orada yaşanılması gerekiyor. Tamamen farklı bir duygu."

Yaklaşık 10 gün süren seyahatinde ve 8 bin kilometreyi aşkın yolculuğunda birçok unutulmaz an biriktirdiğini söyleyen Aksu, motosiklet meraklılarına umre tavsiyesinde bulundu. Yol boyunca hiç tanımadığı birinin kendisini evine davet ettiğini, Suudi Arabistan'da misafir edildiğini; Türkiye'ye dönerken de Mardin Kızıltepe'de, Adana'da tanıştığı insanlarla güzel zaman geçirdiğini anlattı.

Aksu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Gerçekten bu yolculuk bana hiç unutmayacağım insanları tanıttı. Allah'a çok şükür ibadetimi de yerine getirdim. Tüm motor meraklılarına bunu tavsiye ediyorum."

