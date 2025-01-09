Kazak Senatör: Kazak-Türk İlişkileri İçin Umut Verici Beklentiler

Resmi Görüşme ve Yapılan Değerlendirmeler

Kazakistan Senatosu Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Jusip, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi, hukuki, ticari, Eğitim, kültür ve insani alanlarda geliştirilmesi konuları ele alındı.

Parlamentoslar Arası Diyalog ve İşbirliği

Senatör Jusip, yaptığı konuşmalarda ülkeler arasındaki siyasi diyaloğun ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti ve parlamentolar arası diyaloğun teşvik edilmesine yönelik düzenli çalışmaların önemini vurgu yaptı. Türkiye'nin Kazakistan için stratejik öneme sahip bir ortak olduğunu da sözlerine ekledi.

Uzun Dönemli İşbirliği ve Gelecek Beklentileri