Kazak Senatör: Kazak-Türk İlişkileri İçin Umut Verici Beklentiler

Kazak Senatör'den Umut Verici Açıklama
Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senato'nun Sosyo-Kültürel Kalkınma ve Bilim Komitesi Başkanı Nurtöre Jusip, Türkiye'nin Kazakistan için önemli bir ortak olduğunu belirtti. "Kazak-Türk ilişkilerinin daha da gelişmesine yönelik beklentiler umut verici," Kazakistan Senatosu Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Jusip, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi, hukuki, ticari, Eğitim, kültür ve insani alanlarda geliştirilmesi konuları ele alındı. Senatör Jusip, yaptığı konuşmalarda ülkeler arasındaki siyasi diyaloğun ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti ve parlamentolar arası diyaloğun teşvik edilmesine yönelik düzenli çalışmaların önemini vurgu yaptı. Türkiye'nin Kazakistan için stratejik öneme sahip bir ortak olduğunu da sözlerine ekledi. Jusip, "Ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana işbirliği çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bugüne kadar birçok önemli hükümet ve bölgelerarası anlaşma imzalanmıştır ve uzun vadeli işbirliğinin temeli haline gelen önemli diyaloglar devam etmektedir," Jusip, "Kazak-Türk ilişkilerinin daha da gelişmesine yönelik beklentiler umut verici. Önemli bir unsur ise iki halk arasındaki manevi bağların güçlendirilmesine yardımcı olan tarih ve dil çalışmalarına karşılıklı ilgidir," Büyükelçi Kapucu ise Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konusundaki kararlılığını ifade etti. Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senato’nun Sosyokültürel Kalkınma ve Bilim Komitesi Başkanı Nurtöre Jusip (solda), Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Mustafa Kapucu (sağda) ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senato’nun Sosyokültürel Kalkınma ve Bilim Komitesi Başkanı Nurtöre Jusip (solda), Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Mustafa Kapucu (sağda) ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.
Resmi Görüşme ve Yapılan Değerlendirmeler
Parlamentoslar Arası Diyalog ve İşbirliği
Uzun Dönemli İşbirliği ve Gelecek Beklentileri
Büyükelçi Kapucu’nun Vurgusu
Kazakistan Senatosu Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Jusip, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi, hukuki, ticari, Eğitim, kültür ve insani alanlarda geliştirilmesi konuları ele alındı.
Senatör Jusip, yaptığı konuşmalarda ülkeler arasındaki siyasi diyaloğun ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti ve parlamentolar arası diyaloğun teşvik edilmesine yönelik düzenli çalışmaların önemini vurgu yaptı. Türkiye'nin Kazakistan için stratejik öneme sahip bir ortak olduğunu da sözlerine ekledi.
Jusip, "Ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana işbirliği çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bugüne kadar birçok önemli hükümet ve bölgelerarası anlaşma imzalanmıştır ve uzun vadeli işbirliğinin temeli haline gelen önemli diyaloglar devam etmektedir," Jusip, "Kazak-Türk ilişkilerinin daha da gelişmesine yönelik beklentiler umut verici. Önemli bir unsur ise iki halk arasındaki manevi bağların güçlendirilmesine yardımcı olan tarih ve dil çalışmalarına karşılıklı ilgidir," Büyükelçi Kapucu ise Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konusundaki kararlılığını ifade etti. Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senato’nun Sosyokültürel Kalkınma ve Bilim Komitesi Başkanı Nurtöre Jusip (solda), Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Mustafa Kapucu (sağda) ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senato’nun Sosyokültürel Kalkınma ve Bilim Komitesi Başkanı Nurtöre Jusip (solda), Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Mustafa Kapucu (sağda) ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.
Jusip, "Kazak-Türk ilişkilerinin daha da gelişmesine yönelik beklentiler umut verici. Önemli bir unsur ise iki halk arasındaki manevi bağların güçlendirilmesine yardımcı olan tarih ve dil çalışmalarına karşılıklı ilgidir," Büyükelçi Kapucu ise Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konusundaki kararlılığını ifade etti. Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senato’nun Sosyokültürel Kalkınma ve Bilim Komitesi Başkanı Nurtöre Jusip (solda), Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Mustafa Kapucu (sağda) ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senato’nun Sosyokültürel Kalkınma ve Bilim Komitesi Başkanı Nurtöre Jusip (solda), Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Mustafa Kapucu (sağda) ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.
Büyükelçi Kapucu ise Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konusundaki kararlılığını ifade etti.
Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senato’nun Sosyokültürel Kalkınma ve Bilim Komitesi Başkanı Nurtöre Jusip (solda), Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Mustafa Kapucu (sağda) ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.
Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senato’nun Sosyokültürel Kalkınma ve Bilim Komitesi Başkanı Nurtöre Jusip (solda), Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Mustafa Kapucu (sağda) ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.