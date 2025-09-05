DOLAR
Kazakistan'da 13 ton 183 kilogram kokain ele geçirildi

Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen operasyonda 13 ton 183 kilogram kokain ele geçirildi; 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:07
Almatı'da düzenlenen çok aşamalı operasyonda ülke tarihinde rekor ele geçirme

Kazakistan Milli Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Almatı şehrinde yürütülen çok aşamalı operasyonda 13 ton 183 kilogram kokain ele geçirildi.

Açıklamada operasyona ilişkin olarak, söz konusu müdahalenin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Kurum, ele geçirilen miktarın ülke tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucu madde olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, uyuşturucunun Kazakistan üzerinden üçüncü ülkelere taşınmasının planlandığı ve uyuşturucu dağıtım şebekesi organizasyonunda yer aldıkları şüphesiyle 2 yabancı uyruklu şahsın gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı ifade edildi.

Konuya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı ve kanunun ilgili maddesi gereğince diğer bilgilerin ifşa edilmeyeceği kaydedildi.

