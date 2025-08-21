DOLAR
Kazakistan'da uçaklara lazer ve dronla müdahaleye 10 yıla kadar hapis

Kazakistan, uçaklara lazer tutanlar ve dronla güvenliği tehlikeye atanlar için para ve 10 yıla kadar hapis öngören cezaları artırdı; son 6 yılda 98 vaka kaydedildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:58
Başsavcılık, lazer ve dron kaynaklı vakaların artışı üzerine cezaları sıkılaştırdı

Kazakistan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ülkede lazer cihazları veya dron kullanarak bir uçağın kontrolüne müdahale eden kişilere yönelik cezalar artırıldı.

Yapılan değişikliğe göre, uçaklara lazer tutanlar ve dron kullanarak uçağın güvenliğini tehlikeye atanlara para cezası ve 10 yıla kadar hapis verilebilecek.

Açıklamada, son birkaç yılda benzer vakaların 4 kat arttığına dikkat çekilerek şu ifadeler aktarıldı:

"Son 6 yılda uçak mürettebatını kör etmeye yönelik 98 vaka kaydedildi. Vakaların çoğu Almatı Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi."

Başsavcılık, artan olaylara karşı caydırıcı önlemler almak amacıyla cezaların sıkılaştırıldığını belirtti.

