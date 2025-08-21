Kazakistan'da uçaklara lazer ve dronla müdahaleye 10 yıla kadar hapis

Kazakistan'da uçak güvenliğine müdahaleye ağır ceza: 10 yıla kadar hapis

Başsavcılık, lazer ve dron kaynaklı vakaların artışı üzerine cezaları sıkılaştırdı

Kazakistan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ülkede lazer cihazları veya dron kullanarak bir uçağın kontrolüne müdahale eden kişilere yönelik cezalar artırıldı.

Yapılan değişikliğe göre, uçaklara lazer tutanlar ve dron kullanarak uçağın güvenliğini tehlikeye atanlara para cezası ve 10 yıla kadar hapis verilebilecek.

Açıklamada, son birkaç yılda benzer vakaların 4 kat arttığına dikkat çekilerek şu ifadeler aktarıldı:

"Son 6 yılda uçak mürettebatını kör etmeye yönelik 98 vaka kaydedildi. Vakaların çoğu Almatı Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi."

Başsavcılık, artan olaylara karşı caydırıcı önlemler almak amacıyla cezaların sıkılaştırıldığını belirtti.