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Kazakistan'daki Nükleer Santral Referandumu Şeffaf Geçti

TDT Gözlem Misyonu, Kazakistan'daki nükleer santral referandumunun şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:38
Kazakistan'daki Nükleer Santral Referandumu Şeffaf Geçti

Kazakistan'daki Referandumun Sonuçları

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gözlem Misyonu, Kazakistan'da yapılan nükleer enerji santrali referandumunun oldukça şeffaf bir şekilde geçtiğini duyurdu.

Referandum Gözlem Misyonu

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov başkanlığındaki misyon, başkent Astana'da düzenlenen brifingde, referandumun detaylarını paylaştı. Misyon, ulusal ve uluslararası basın mensuplarına bilgi vererek, referandumun halkın karar mekanizmasına önemli katkı sağladığını vurguladı.

Gözlem Süreci ve Sonuçlar

11 temsilciden oluşan TDT Gözlem Misyonu, referandumu yerinde takip etti ve toplamda 24 sandıkta oy verme işlemini gözlemledi. Jafarov, sandıklarda usulsüzlük tespit edilmediğini ve gözlemcilerin her türlü bilgilere erişiminin sağlandığını belirtti.

Jafarov, ayrıca, "Seçmenlerin haklarını kullanmaları sağlandı. Gözlem Misyonu, şeffaflığın artırılması için ulusal gözlemcilerin aktif katılımına özel önem vermektedir," dedi.

Kamuoyunun Desteği

Kazakistan halkı, 6 Ekim'de ilk nükleer enerji santrali ile ilgili oy kullanmak üzere sandık başına gitmişti. Seçmenler, "Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşa edilmesine rıza gösteriyor musunuz?" sorusuna "Evet" ya da "Hayır" yanıtını vermiştir.

Sonuçlara göre, seçmenlerin %69,8'i "Evet" oyu vererek santralin kurulmasını destekledi. Kesin sonuçlar ise Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından 7 gün içinde açıklanacak.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gözlem Misyonu, Kazakistan'da ülkenin ilk nükleer enerji...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gözlem Misyonu, Kazakistan'da ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşa edilmesi konusunda halkın kararını almak için düzenlenen referandumun şeffaf geçtiğini bildirdi. TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov (sol 3) başkanlığındaki Referandum Gözlem Misyonu, başkent Astana'da ulusal ve uluslararası basın mensuplarına Kazakistan'da dün yapılan referanduma ilişkin brifing verdi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gözlem Misyonu, Kazakistan'da ülkenin ilk nükleer enerji...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gözlem Misyonu, Kazakistan'da ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşa edilmesi konusunda halkın kararını almak için düzenlenen referandumun şeffaf geçtiğini bildirdi. TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov (sol 3) başkanlığındaki Referandum Gözlem Misyonu, başkent Astana'da ulusal ve uluslararası basın mensuplarına Kazakistan'da dün yapılan referanduma ilişkin brifing verdi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gözlem Misyonu, Kazakistan'da ülkenin ilk nükleer enerji...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gözlem Misyonu, Kazakistan'da ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşa edilmesi konusunda halkın kararını almak için düzenlenen referandumun şeffaf geçtiğini bildirdi. TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov (sol 3) başkanlığındaki Referandum Gözlem Misyonu, başkent Astana'da ulusal ve uluslararası basın mensuplarına Kazakistan'da dün yapılan referanduma ilişkin brifing verdi.

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