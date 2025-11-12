Kazakistan ve Rusya İlişkileri Kapsamlı Stratejik Ortaklığa Yükseldi

Kazakistan ve Rusya İlişkileri Kapsamlı Stratejik Ortaklık ve İttifaka Çıkarıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık ve ittifak seviyesine yükseltilmesine ilişkin bildiriyi imzaladı.

Resmi Ziyaret ve Görüşme Süreci

Tokayev, resmi ziyaret kapsamında geldiği Rusya’da Kremlin Sarayı’nda Putin tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından liderler ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi; görüşmeler sonucunda devletler arası ilişkilerin statüsünü yükselten bildiri imzalandı.

Görüşmelerde ayrıca ulaştırma güvenliğinin sağlanması, uzay alanında işbirliği, halkın epidemiyolojik refahının sağlanması ve diğer alanlarda yeni işbirliği anlaşmalarına da imza atıldı.

Tokayev’in Değerlendirmesi

Ortak basın toplantısında Tokayev, bugün varılan mutabakatların iki ülke arasındaki çok yönlü işbirliğinin başarıyla geliştiğini yansıttığını belirterek, 'Bu benzersiz etkileşim kendi rotasından sapmıyor. İki önde gelen Sovyet devleti arasındaki kapsamlı ilişkilerin boyutu gerçekten de Avrasya güvenlik sisteminin önemli bir unsuru haline gelmiştir. Bizi kökü asırlara dayanan zengin tarihimiz, aktif kültürel ve manevi bağlarımız, ortak değerlerimiz, günümüzün zorluklarına karşı benzer bakış açılarımız ve geleceğe yönelik hedeflerimiz birleştiriyor. Bu sağlam temel üzerinde stratejik ortaklığımız her alanda yoğun bir şekilde gelişiyor' ifadelerini kullandı.

Tokayev, bildirinin imzasına ilişkin olarak da 'Bu belge tarihi öneme sahiptir ve karşılıklı güvenin sarsılmazlığını ve halklarımız arasındaki geniş işbirliği perspektiflerini yansıtmaktadır. Bu bağlamda ikili ilişkilerin güçlendirilmesine sağladığı şahsi katkılarından dolayı Vladimir Putin’e teşekkür etmek istiyorum' dedi.

Ekonomik İşbirliği ve Hedefler

Tokayev, Rusya’nın Kazakistan’ın önemli ticari-ekonomik ve yatırım ortağı olduğuna dikkat çekerek, 2024 yılı sonucunda ikili ticaretin yaklaşık 28 milyar dolar olduğunu, bu yılın 8 ayında ise 17 milyar doları geçtiğini kaydetti. Tokayev, hedeflerinin ikili ticareti 30 milyar dolara kadar çıkarmak olduğunu söyledi.

Tokayev, Kazakistan-Rusya ilişkileri potansiyelinin büyük olduğunu vurgulayarak, 'Ortak çalışmanın sonu ve sınırı yoktur. Halihazırda ülkelerimiz arasında etkili bir işbirliği yapılmayan alan neredeyse kalmadı. Kazakistan ve Rusya arasında çözülemeyen sorunlar yoktur. Bu durum, tarafların yüksek sorumluluk bilincinin ve onların işbirliğine samimi hazırlığının açık bir örneğidir' dedi.

RUSYA VE KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİNİ KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİNE ÇIKARDI