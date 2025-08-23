Kazakistan Yapay Zeka Hamlesi: Tokayev, 5 Yıllık Konsept ve Astana Hub

Kazakistan'da Yapay Zeka Hamlesi: Strateji ve Uygulama

MEİRAMGÜL KUSSAİNOVA - Kazakistan, yapay zekayı devletin stratejik hedefi haline getirerek son bir yılda önemli adımlar attı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in konuyu öncelikli tutması ve uluslararası uzmanlarla yakın ilişkiler kurması, ülkenin teknoloji politikasına ivme kazandırdı.

Tokayev'in uluslararası temasları ve vurgusu

Tokayev, yurt dışı ziyaretlerinde yapay zeka uzmanlarıyla görüşmeyi tercih ediyor ve başkent Astana'da uluslararası temsilcileri sık sık ağırlıyor. Bu yıl ocak ayında küresel yapay zeka alanında tanınan girişimci, 'Sinovation' Yapay Zeka Girişim Enstitüsü Başkanı Dr. Lee Kai-Fu'yu Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da kabul etti. Aynı dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyarette de yapay zeka geliştirme uzmanlarıyla bir araya geldi.

Tokayev'in devlet kurumlarıyla yaptığı toplantıda söylediği söz: "Yapay zekanın geliştirilmesi, ülkemiz açısından stratejik öneme sahip bir görevdir."

5 yıllık 'Yapay Zekayı Geliştirme Konsepti' ve hedefler

Kazak hükümeti, geçen yıl kabul ettiği 5 yıllık 'Yapay Zekayı Geliştirme Konsepti' ile somut hedefler belirledi. Buna göre ülke, 2029 yılına kadar yapay zeka kullanılarak üretilen ürün sayısını 5 kat artırmayı, yaklaşık 500 bin sektör uzmanı yetiştirmeyi ve 5 milyon kişiyi yapay zeka becerileri konusunda eğitmeyi amaçlıyor.

Uygulama adımları ve kurumsal yapı

Hedeflere hızla ulaşmak için hükümet, başbakan nezdinde bir dijital karargah kurdu. Bu yapı altında ekonominin reel sektörü, sağlık ve kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanımının artırılması, nüfusun yapay zeka okuryazarlığının teşvik edilmesi ve genç yeteneklerin keşfedilmesi gibi alanlarda çalışmalara öncelik verilecek.

Ayrıca bu yıl başkent Astana'da Kazakistan'ın 'Alem AI' adında bir Ulusal Yapay Zeka Merkezi'nin açılması ve yapay zekaya ilişkin yasanın kabul edilmesinin beklendiği bildiriliyor.

Astana Hub'ın rolü ve yerel ekosistem

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yapay zekanın yaygınlaştırılması, uzman yetiştirilmesi ve yerel girişimcilerin desteklenmesi faaliyetleri ağırlıklı olarak Astana Hub Teknoparkı bünyesinde yürütülüyor. Orta Asya'da lider konumda olan Hub'da, 450'si yabancı sermayeli olmak üzere 1700'den fazla startup bulunuyor.

Astana Hub, üniversite öğrencilerine yönelik 2 yıllık yapay zeka okulu başlattı. Ayrıca 2024'te kurduğu "AI’preneurs" platformu aracılığıyla yapay zeka girişimlerine yönelik yürütülen çalışmalar, 350 binden fazla dolar değerinde yatırım çekmeyi başardı.

Sonuç: Kazakistan, Cumhurbaşkanı Tokayev'in liderliğinde hem strateji hem de uygulama bazında yapay zekayı önceliklendiren kapsamlı bir yol haritası izliyor. Hedefler ve kurumsal düzenlemeler hayata geçtiğinde ülkenin bölgesel bir yapay zeka merkezi haline gelme hedefi güçlenecek.