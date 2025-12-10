DOLAR
Keremali Yaylası Beyaza Büründü: Akyazı'da Kar ve Yoğun Sis

Akyazı'daki Keremali Yaylası'nda gece başlayan kar yağışı ve yoğun sis, yaylayı beyaza bürüdü; ziyaretçiler manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:25
Gece başlayan yağışlarla yayla beyaz örtüyle kaplandı

Keremali Yaylası, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, yaylayı beyaz bir örtüyle kapladı.

Kar yağışına eşlik eden yoğun sis, bölgedeki doğal güzelliği daha da ön plana çıkardı ve ortaya etkileyici görüntüler çıktı.

Yaylaya çıkan vatandaşlar, kar ve sisin bütünleştiği manzarayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

