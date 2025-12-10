Keremali Yaylası Beyaza Büründü: Akyazı'da Kar ve Yoğun Sis

Gece başlayan yağışlarla yayla beyaz örtüyle kaplandı

Keremali Yaylası, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, yaylayı beyaz bir örtüyle kapladı.

Kar yağışına eşlik eden yoğun sis, bölgedeki doğal güzelliği daha da ön plana çıkardı ve ortaya etkileyici görüntüler çıktı.

Yaylaya çıkan vatandaşlar, kar ve sisin bütünleştiği manzarayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

