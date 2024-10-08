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Kerkenez Kuşu Şırnak'ta Yeniden Doğaya Kavuştu

Şırnak'ın İdil ilçesinde tedavi edilen yaralı kerkenez kuşu, doğaya kazandırıldı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 12:41
Kerkenez Kuşu Şırnak'ta Yeniden Doğaya Kavuştu

Kerkenez Kuşunun Doğaya Salınması

Şırnak'ın İdil ilçesinde, yaralı ve bitkin halde bulunan bir kerkenez kuşu, tedavi sürecinin ardından doğaya geri salındı.

Vatandaşların Duyarlılığı

Geçen hafta, ilçe kırsalında vatandaşlar tarafından fark edilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilen kuş, burada gerekli bakımlardan geçti.

Doğaya Kazandırma Süreci

Kuşun tedavi süreci sona erdikten sonra, Şırnak-Siirt kara yolunun 20. kilometresinde sağlıklı bir şekilde doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, bu süreç hakkında bilgi vererek, "Kerkenez kuşunun tedavi ve rehabilitasyon sonrası doğaya salındığını büyük bir mutlulukla belirtiyorum" dedi.

Vatandaşlara Çağrı

Kalay, vatandaşlardan doğada buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanları hakkında kendilerine ulaşmalarını isteyerek, toplumun bu konudaki duyarlılığının önemine dikkat çekti.

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