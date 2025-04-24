Kerkük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kerkük'te 23 Nisan Coşkusu

Irak'ın Kerkük kentinde Türkçe eğitim veren anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla unutulmaz etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik Detayları

"Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla Kerkük Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Türkçe Eğitim Bölümü tarafından hayata geçirilen bu etkinliğe eğitim müdürlüğü yetkilileri, müfettişler, yerel yöneticiler, yüzlerce öğrenci ve aileleri katıldı.

Kerkük Eğitim Müdürlüğü Türkçe Bölüm Başkanı İmad Muhammed İbrahim, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Atamızdan bize kalan bu yadigar bayramı her yıl çocuklarımızla birlikte kutluyoruz," diyerek bayramın önemine vurgu yaptı. İbrahim, başta Kerkük olmak üzere Türkmenlerin Irak'ta yoğunlukla yaşadığı bölgelerdeki Türkmen çocuklarının bayramını kutladı.

2003 Sonrası Kutlamaların Önemi

Özellikle Saddam rejiminin devrilmesinin ardından 2003'ten itibaren Irak'ta 23 Nisan çocuk bayramının kutlandığını hatırlatan İbrahim, ülkedeki Türkçe eğitim veren okulların bu geleneği sürdürdüğünü ifade etti.

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi, basına yaptığı açıklamada, bu muhteşem günün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına bir armağanı olduğunu belirtti. Vindavi, "Dünyanın neresinde Türk varsa bu ata yadigarı ve armağanına sahip çıkmalıdır" diyerek, bu özel günü kutlama ve yaşatma konusundaki gururlarını dile getirdi.

Irak'ın Kerkük kentinde Türkçe eğitim veren anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla Kerkük Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Türkçe Eğitim Bölümü tarafından düzenlenen etkinliğe eğitim müdürlüğü yetkilileri, müfettişleri, yerel yetkililer, yüzlerce öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde Türkçe eğitim veren anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla Kerkük Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Türkçe Eğitim Bölümü tarafından düzenlenen etkinliğe eğitim müdürlüğü yetkilileri, müfettişleri, yerel yetkililer, yüzlerce öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.