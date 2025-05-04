Kerkük'te 3 Mayıs Türkçülük Günü Coşkuyla Kutlandı

Kerkük'te 3 Mayıs Türkçülük Günü Etkinliği

Irak'ın Kerkük kentinde, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Türkmen Düşünce Ocakları tarafından gerçekleştirilen bu kutlama programı, Kerkük merkezindeki Almaz semtinde yapıldı.

Önemli Konuşmalar Yapıldı

Etkinliğe Irak Türkmen Cephesi, sivil toplum örgütleri, yerel dernekler ve yetkililer katıldı. Burada, Türkmen Düşünce Ocakları Yöneticisi Mehmet Küzeçi, son yüzyılda Irak'ta varlık mücadelesi veren Türkmenler için bu günün çok önemli olduğunu vurguladı. Küzeçi, Osmanlı döneminden sonra Irak'taki hükümetlerin Türkmenleri yok saydığına dikkat çekerek, tüm olumsuzluklara rağmen Türkmenlerin bu topraklarda var olmayı başardığını belirtti.

Türkmenlerin Varlık Mücadelesi

Küzeçi, Irak'ın asil unsuru olan Türkmenlerin benlik ve özlerini korumaya devam edeceklerini kaydetti. Ayrıca, Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi Mardin Gökkaya, Kerkük'teki Türkmen gençliğinin bu tür etkinliklerde yer almasının önemine değindi. Gökkaya, "Ata ve dedelerden bize kalan bugünkü miras, bir ecdadın düşünce mirasıdır" diyerek bu milli bilincin, zor coğrafyalarda varlık mücadelesine ilham kaynağı olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu düşüncenin geçmişten günümüze taşındığını da sözlerine ekledi.

Irak'ın Kerkük kentinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Türkmen Düşünce Ocakları tarafından, Kerkük merkezindeki Almaz semtinde düzenlenen kutlama programına katılan Türkmen Düşünce Ocakları Yöneticisi Mehmet Küzeçi, konuşma yaptı.

Irak'ın Kerkük kentinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Türkmen Düşünce Ocakları tarafından, Kerkük merkezindeki Almaz semtinde düzenlenen kutlama programına katılan Türkmen Düşünce Ocakları Yöneticisi Mehmet Küzeçi, konuşma yaptı.