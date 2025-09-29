KFOR: Türk İhtiyat Taburu Kosova'ya İntikalini Tamamladı

NATO'nun KFOR birlikleri, Türk ihtiyat taburunun Kosova'ya intikalinin tamamlandığını, Çok Uluslu Tabur'dan görevi devraldığını ve Türkiye'nin 3 Ekim'de komutayı devralacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:19
Kuzey Atlantik İttifakı'nın Kosova’daki Barış Gücü (KFOR), ihtiyat birliği rotasyon planlaması kapsamında görevlendirilen Türk ihtiyat taburunun Kosova'ya intikalinin tamamlandığını duyurdu.

Görev devri ve faaliyet takvimi

KFOR'un sosyal medya paylaşımında, Türk ihtiyat taburunun bölgedeki Çok Uluslu Tabur'dan görevi devraldığı bildirildi. Açıklamada, taburun önümüzdeki aylarda KFOR birlikleriyle bir dizi faaliyet yürüteceği ve güvenlik durumundaki gelişmelere yanıt olarak görevlendirileceği kaydedildi.

KFOR, Türk ihtiyat taburunun varlığının birliklerin operasyonel esnekliğini ve gelişen güvenlik durumlarına yanıt verme hazırlığını güçlendireceğini vurguladı.

KFOR'un misyonu ve Türkiye'nin rolü

KFOR, güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başladı. Bugün görev yapan personel, 33 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personeli kapsıyor.

Türk askerî birlikleri ise 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde görev yapıyor. Ayrıca Türkiye, 3 Ekim'den itibaren bir yıllığına KFOR komutasını devralacak.

