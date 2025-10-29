Kigali'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Kutlandı

Ruanda'nın başkenti Kigali'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı resepsiyonla kutlandı

Ruanda'nın başkenti Kigali'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Kigali Büyükelçiliği ev sahipliği yaptı; törene Ruanda Dışişleri Bakanı Olivier Nduhungirehe onur konuğu olarak katıldı. Yabancı misyon temsilcileri, çeşitli kurum yetkilileri ve çok sayıda vatandaş programda yer aldı.

Program ve resmi mesajlar

Program, İstiklal Marşı ve Ruanda milli marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Aslan Alper Yüksel, konuşmasında iki ülke ilişkilerinin son dönemde farklı alanlarda hızla geliştiğini vurguladı. Yüksel, savunma sanayi dahil olmak üzere birçok sektörde işbirliğinin arttığını belirterek, Türk şirketlerinin altyapı, sağlık ve eğitim gibi alanlarda Ruanda ile işbirliği fırsatlarını araştırmaya devam ettiğini kaydetti. Ayrıca, Türkiye'nin Ruandalı öğrencilere sağladığı burs sayısındaki artışın gelecekteki ortaklıkları güçlendireceği üzerinde durdu.

Bakan Olivier Nduhungirehe ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin, vizyonunun ve barış ile işbirliğine olan bağlılığının Ruanda dahil birçok ülkeye ilham verdiğini söyledi. Nduhungirehe, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin ocak ayında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinin iki ülke ilişkilerine önemli bir ivme kazandırdığını ve dostluk ile işbirliğinin ilerleyen dönemde daha da derinleşeceğini ifade etti.

Kültürel etkinlikler, sergi ve çekiliş

Resepsiyonda Ruandalı müzik grubu Milly's Band, sevilen Türkçe şarkılar olan "Memleketim" ve "Firuze"yi seslendirdi. Yerel dans topluluğu Group Dynamic tarafından Horon ve Türk halk danslarının yanı sıra Ruanda'ya özgü yerel dans gösterileri sunuldu.

Etkinlikte ayrıca Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından hazırlanan geri dönüşüm temalı sergi açıldı. Program kapsamında düzenlenen çekilişte ise Türk Hava Yolları (THY) tarafından iki davetliye Kigali-İstanbul gidiş-dönüş uçak bileti hediye edildi.

