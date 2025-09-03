DOLAR
Kilauea Yanardağı 32. Kez Lav Püskürttü: Hawaii'de Faaliyet Sürüyor

Kilauea Yanardağı Aralık 2024'ten bu yana 32'nci kez lav püskürterek faaliyete geçti; lav akışları park sınırlarında ve yerleşimleri tehdit etmiyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:29
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten bu yana 32'nci kez lav püskürterek yeniden faaliyete geçti.

CNN'in haberine göre, lav akışları Hawaii Yanardağları Ulusal Parkı sınırları içinde kalıyor ve şu ana kadar yerleşim yerlerini tehdit etmedi.

Gözlemler ve yetkili açıklamaları

Parkı ziyaret edenler lav akışını yerinde izleyebilirken, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) üç farklı açıdan canlı yayınlarla görüntüleri paylaştı.

Park sözcüsü Jessica Ferracane, Kilauea'nın Aralık 2024'ten bu yana 32'nci kez lav püskürttüğünü ve son birkaç volkanik hareketliliğin 10 ila 12 saat sürdüğünü açıkladı.

Ayrıca yanardağın son aylarda 300 metre yüksekliğe kadar lav püskürttüğü, bunun ise magmanın gaz salınımı nedeniyle oluştuğu kaydedildi.

Bilimsel belirsizlik ve kültürel bakış

Bilim insanları mevcut faaliyetin nasıl sonlanacağını henüz kestiremiyor. Hawaiili kültür temsilcileri ise lav akışlarını yalnızca doğal bir olay değil, aynı zamanda adanın kültürel mirasının bir parçası olarak görüyor.

Edith Kanakaole Vakfı Direktörü Huihui Kanahele-Mossman, yanardağı ziyaretlerinde atalarından aktarılan Pele efsanelerine atıfla dua edip adaklarda bulunduklarını belirtti.

