Kılıç ve Jones, Türkiye-ABD Ticari İlişkilerini Görüştü

Cumhurbaşkanı Kılıç ve ATBR Başkanı Jones Görüştü

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, American Turkish Business Roundtable (ATBR) Başkanı General James Jones ve beraberindeki heyetle önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Ticaret ve Güvenlik İşbirlikleri Ele Alındı

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantıda, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra savunma ve güvenlik alanındaki işbirlikleri de masaya yatırıldı.

Ortak yatırımların değerlendirildiği bu önemli buluşmada, iki ülke arasındaki iş dünyasını kapsayan ticari diyaloğun güçlendirilmesine yönelik çeşitli konular ele alındı.

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