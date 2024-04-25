Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan-Özel görüşmesine tepki: "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir araya gelme kararının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden sert bir tepki gösterdi.



Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşımda, "Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin deniz bile göremediği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği bir ülkede bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, ayrıca mesajında şu sözlere de yer verdi: "Saraylar saltanatlar çöker, kan susar bir gün, zulüm biter. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler..."