Kilis'te Otomobilde 215 bin 312 Sentetik Hap Ele Geçirildi — Sürücü A.B. Tutuklandı

Kilis'te Otomobilde 215 bin 312 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Operasyon ve Tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen operasyonda durdurulan bir otomobilde 215 bin 312 sentetik hap ele geçirildi. Araç sürücüsü A.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
