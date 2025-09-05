DOLAR
Kilis'te Otomobilde 215 bin 312 Sentetik Hap Ele Geçirildi — Sürücü A.B. Tutuklandı

Kilis'te bir araçta 215 bin 312 sentetik hap ele geçirildi; sürücü A.B. gözaltına alınıp adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 17:35
Kilis'te Otomobilde 215 bin 312 Sentetik Hap Ele Geçirildi — Sürücü A.B. Tutuklandı

Kilis'te Otomobilde 215 bin 312 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Operasyon ve Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen operasyonda durdurulan bir otomobilde 215 bin 312 sentetik hap ele geçirildi. Araç sürücüsü A.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kilis'te bir araçta 215 bin 312 sentetik hap ele geçirildi, otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Kilis'te bir araçta 215 bin 312 sentetik hap ele geçirildi, otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Kilis'te bir araçta 215 bin 312 sentetik hap ele geçirildi, otomobilin sürücüsü tutuklandı.

