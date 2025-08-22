Kim Jong-un, Denizaşırı Operasyonlarda Ölen Askerleri Andı ve Komutanlara Madalya Verdi

Kim Jong-un Pyongyang'da Denizaşırı Operasyon Komutanlarına Madalya Verdi

Hayatını kaybeden askerler anıldı, Rusya ile ilişkiler ve NIS verileri hatırlatıldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin denizaşırı operasyonlarına katılan ordu mensuplarına madalyalarını takdim etti ve hayatını kaybeden askerleri andı. Törende askerlerin fotoğraflarının asılı olduğu anıtın önüne çiçek bıraktı, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) bildirdi.

Törene katılan komutanlara kahramanlık madalyası verildi. Kim, törende yaptığı konuşmada askerlerine şu sözlerle teşekkür etti: "kurşun ve bomba yağmuruna rağmen başka bir ülkenin ölüm kalım savaşında".

Hayatını kaybeden askerleri anan Kim, onları bu törende bir araya getiremediği için "pişmanlık duygusunu bastıramadığını" söyledi.

Ayrıca haberde, Haziran 2024'te Rusya ile imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına atıf yapıldı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS)'nin Nisan açıklamasına göre, Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya 15 binden fazla asker gönderdiği; bunlardan yaklaşık 600'ünün öldüğü ve yaklaşık 4 bin'inin yaralandığı bildirildi.