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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, BDT Zirvesi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Caparov, BDT Zirvesi'nde işbirliği ve dostane ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 20:46
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, BDT Zirvesi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, BDT Zirvesi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Moskova'da gerçekleştirilen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, BDT içinde işbirliği ve dostane ilişkilerin geliştirilmesine olan desteklerini vurguladı.

İşbirliği ve Dostane İlişkiler

Caparov, zirvede yaptığı konuşmada, "Kırgızistan, BDT içindeki işbirliğini ve ülkeler arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesini desteklemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Başkan, Kırgızistan'ın BDT içindeki çok yönlü işbirliğini geliştirmek adına karşılıklı ticareti artırma, endüstriyel işbirliği hamleleri, ulaştırma ve lojistik alanlarını iyileştirme hedeflerini dile getirdi. Ayrıca, tarım, altyapı ve diğer alanlarda ortak projelerin önemini vurguladı.

Enerji ve Gıda Güvenliği Üzerine Vurgular

Yeni teknolojilere erişimin önemine değinen Caparov, BDT'deki kalkınmanın temel göstergelerinin ulusal ekonomilerin istikrarlı büyümesi, sosyo-ekonomik iyileşme ve nüfus refahındaki artış olduğunu belirtti.

Zaferin Anısını Yaşatmak

Caparov, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferinin 80. yılına ilişkin etkinliklere Kırgızistan'ın katılacağını ifade etti.

Gelecek İçin Ortak Projeler

Rusya ile işçi göçü konusundaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çağrıda bulunan Caparov, enerji güvenliği alanında yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve enerji kaynaklarının paylaşımı için ortak projelerin uygulanmasının önemine de dikkat çekti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Bağımsız...

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Bağımsız...

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

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