Kırgızistan'da İklim Değişikliği İçin Konferans Düzenlendi

Kırgızistan'da İklim Değişikliği Konferansı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, "Orta Asya'da uyum planlaması ve uyum finansmanı-COP29'a giden yol" temasıyla bölgesel bir konferans gerçekleştirildi. Konferans, Tabii Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı ve birçok hükümet yetkilisi, bürokrat, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi ve teknik uzman katıldı.

Uyum Eylemleri ve Finansmanın Önemi

Toplantıda, Orta Asya'nın sürdürülebilir kalkınması için kritik öneme sahip olan iklim uyum eylemlerinin yanı sıra, bu eylemlerin finansmanı konusundaki gereklilikler üzerinde duruldu. Bakan Meder Maşiyev'in Açıklamaları

Bakan Meder Maşiyev, açılış konuşmasında, konferansın hedefinin, kasım ayındaki COP29 öncesinde iklim değişikliği ile ilgili somut adımlar atmak olduğunu ifade etti. "Bu konferans, COP29'a hazırlanmamız için büyük bir fırsat sunuyor. İklim değişikliği, bölgemiz için ciddi tehditler oluşturuyor ve bu durum vatandaşlarımızın hayatını tehdit ediyor," dedi.

Finansman ve Koordinasyon İhtiyacı

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, ufukta iklim hedeflerine ulaşmada mali mekanizmaların önemine dikkat çekti. "Koordineli ve iyi finanse edilmiş bir küresel eylem talep etmeliyiz," ifadelerini kullandı. BM Temsilcilerinin Görüşleri

BM Kırgızistan Daimi Koordinatörü Antje Grawe, ulusal ve bölgesel uyum planlarının topluluklar için kritik önem taşıdığını belirtti. UNDP Kırgızistan Temsilcisi Aleksandra Solovyova da, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesinin, iklim zorluklarıyla mücadelede dayanışmayı artıracağını vurguladı.

Kırgızistan'da, "Orta Asya'da uyum planlaması ve uyum finansmanı-COP29'a giden yol" başlıklı bölgesel konferans gerçekleştirildi. Kırgızistan Tabii Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanlığının ev sahipliğinde Bişkek'te düzenlenen konferansın açılışında, Tabii Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanı Meder Maşiyev, konuşma yaptı.

Kırgızistan'da, "Orta Asya'da uyum planlaması ve uyum finansmanı-COP29'a giden yol" başlıklı bölgesel konferans gerçekleştirildi. Kırgızistan Tabii Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanlığının ev sahipliğinde Bişkek'te düzenlenen konferansın açılışında, Tabii Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanı Meder Maşiyev, konuşma yaptı.

Kırgızistan'da, "Orta Asya'da uyum planlaması ve uyum finansmanı-COP29'a giden yol" başlıklı bölgesel konferans gerçekleştirildi. Kırgızistan Tabii Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanlığının ev sahipliğinde Bişkek'te düzenlenen konferansın açılışında, Tabii Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanı Meder Maşiyev, konuşma yaptı.

Kırgızistan'da, "Orta Asya'da uyum planlaması ve uyum finansmanı-COP29'a giden yol" başlıklı bölgesel konferans gerçekleştirildi. Kırgızistan Tabii Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanlığının ev sahipliğinde Bişkek'te düzenlenen konferansın açılışında, Tabii Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanı Meder Maşiyev, konuşma yaptı.

Kırgızistan'da, "Orta Asya'da uyum planlaması ve uyum finansmanı-COP29'a giden yol" başlıklı bölgesel konferans gerçekleştirildi. Kırgızistan Tabii Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanlığının ev sahipliğinde Bişkek'te düzenlenen konferansın açılışında, Tabii Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanı Meder Maşiyev, konuşma yaptı.