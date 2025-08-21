Kırgızistan’dan ABD ve İngiltere’nin Banka Yaptırımlarına Sert Tepki

Kırgızistan’dan ABD ve İngiltere’nin banka yaptırımlarına tepki

Caparov: "kanıtsız bir adım"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ABD ve İngiltere tarafından Kırgızistan'daki iki bankaya getirilen yaptırımlara yönelik güçlü bir tepki gösterdi. Caparov, yaptırımları değerlendirdiği KABAR ajansına verdiği demeçte, söz konusu kararların "kanıtsız bir adım" üzerine kurulduğunu belirtti.

Caparov, ABD tarafının Keremet Bankasına; İngiltere tarafının ise Kapital Bankasına yaptırım uyguladığını anımsatarak, yapılan görüşmelerde ilgili ülkelerin tek bir somut veri dahi sunamadığını vurguladı.

Yanlış bilgilendirme iddiası

Cumhurbaşkanı, bu yaptırım kararlarının bazı kötü niyetli kişiler ve yerel sivil toplum kuruluşlarından edinilen yanlış bilgilere dayandığını ifade etti. Caparov, benzer durumların Kırgız ekonomisine olumsuz yansımalar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Bankacılık yapısı ve faaliyetler

Caparov, ülkede 21 bankanın faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, yaptırım uygulanan bankaların ağırlıklı olarak Rusya'da çalışan Kırgızistan vatandaşlarının para transferlerine aracılık ettiğini aktardı. Ayrıca, devlet kontrolündeki Keremet Bankasının işlemlerini Rus rublesiyle yürüttüğünü ve tüm faaliyetlerinin denetim altında olduğunu belirtti.

Dış politika çağrısı

Caparov, Kırgızistan'ın dış politikada çok yönlü bir yaklaşım benimsediğini vurgulayıp, ABD ve İngiltere'nin üst düzey yetkililerine ekonominin siyasallaştırılmaması çağrısında bulundu.

