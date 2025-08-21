DOLAR
40,94 0%
EURO
47,71 0,1%
ALTIN
4.395,56 0,22%
BITCOIN
4.657.779,99 0,52%

Kırgızistan’dan ABD ve İngiltere’nin Banka Yaptırımlarına Sert Tepki

Sadır Caparov, ABD ve İngiltere'nin Keremet ve Kapital bankalarına yönelik yaptırımlarını 'kanıtsız' olarak nitelendirip, ekonominin siyasallaştırılmamasını istedi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:23
Kırgızistan’dan ABD ve İngiltere’nin Banka Yaptırımlarına Sert Tepki

Kırgızistan’dan ABD ve İngiltere’nin banka yaptırımlarına tepki

Caparov: "kanıtsız bir adım"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ABD ve İngiltere tarafından Kırgızistan'daki iki bankaya getirilen yaptırımlara yönelik güçlü bir tepki gösterdi. Caparov, yaptırımları değerlendirdiği KABAR ajansına verdiği demeçte, söz konusu kararların "kanıtsız bir adım" üzerine kurulduğunu belirtti.

Caparov, ABD tarafının Keremet Bankasına; İngiltere tarafının ise Kapital Bankasına yaptırım uyguladığını anımsatarak, yapılan görüşmelerde ilgili ülkelerin tek bir somut veri dahi sunamadığını vurguladı.

Yanlış bilgilendirme iddiası

Cumhurbaşkanı, bu yaptırım kararlarının bazı kötü niyetli kişiler ve yerel sivil toplum kuruluşlarından edinilen yanlış bilgilere dayandığını ifade etti. Caparov, benzer durumların Kırgız ekonomisine olumsuz yansımalar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Bankacılık yapısı ve faaliyetler

Caparov, ülkede 21 bankanın faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, yaptırım uygulanan bankaların ağırlıklı olarak Rusya'da çalışan Kırgızistan vatandaşlarının para transferlerine aracılık ettiğini aktardı. Ayrıca, devlet kontrolündeki Keremet Bankasının işlemlerini Rus rublesiyle yürüttüğünü ve tüm faaliyetlerinin denetim altında olduğunu belirtti.

Dış politika çağrısı

Caparov, Kırgızistan'ın dış politikada çok yönlü bir yaklaşım benimsediğini vurgulayıp, ABD ve İngiltere'nin üst düzey yetkililerine ekonominin siyasallaştırılmaması çağrısında bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkenin resmi haber ajansı KABAR’a ABD ve İngiltere'nin...

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkenin resmi haber ajansı KABAR’a ABD ve İngiltere'nin Kırgızistan'daki iki bankaya yönelik yaptırım kararına ilişkin demeç verdi.

İLGİLİ HABERLER

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Boeing'den 2 KC-46 Havadan Yakıt İkmal Uçağı Alacak
2
İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak
3
Brüksel'de Gazeteci Örgütleri: İsrail'in Gazze'deki Basına Yönelik Saldırıları Kınandı
4
Sakız Adası'nda Orman Yangınları: 122 bin 690 Dönüm Zarar
5
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
6
Petr Pavel: Çekya Ukrayna'ya Barış Gücü Gönderebilir
7
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım