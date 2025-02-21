Kırgızistan ve Tacikistan Sınır Protokolü İmzalandı

Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınır belirleme süreci önemli bir aşamaya ulaştı. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, iki ülke arasındaki sınırı netleştiren nihai protokolün imzalandığını duyurdu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov katıldı.

İmzalanan protokole dair açıklamada bulunan Taşiyev, “Bugün, Kırgızistan ve Tacikistan halkı için özel ve tarihi bir gündür” ifadesini kullandı. Bu protokolle, uzun süredir süregelen sınır sorununa çözüm bulunmuş oldu.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki toplam yaklaşık 970 kilometre uzunluğundaki sınırın 503 kilometresi için daha önce tartışmalar yaşanıyordu. Ancak, 4 Aralık 2024’te bu sınır anlaşmazlığı sorununun çözümüne yönelik adımlar atılmıştı.

Bu gelişme, her iki ülkenin ilişkileri açısından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Kırgızistan-Tacikistan sınırının belirlenmesine ilişkin nihai protokolün imzalandığı bildirildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde, iki ülke sınır belirleme hükümet heyetleri eş başkanları, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev (solda) ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov (sağda) görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke sınır belirleme hükümet heyetlerinin hazır bulunduğu törende, Kırgızistan-Tacikistan sınırının belirlenmesine ilişkin nihai protokol imzalandı. Protokole, Taşiyev ve Yatimov imza attı.

Kırgızistan-Tacikistan sınırının belirlenmesine ilişkin nihai protokolün imzalandığı bildirildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde, iki ülke sınır belirleme hükümet heyetleri eş başkanları, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev (solda) ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov (sağda) görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke sınır belirleme hükümet heyetlerinin hazır bulunduğu törende, Kırgızistan-Tacikistan sınırının belirlenmesine ilişkin nihai protokol imzalandı. Protokole, Taşiyev ve Yatimov imza attı.