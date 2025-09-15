Kırıkkale Balışeyh: Hilmi Şen'i Öldüren Sanığın Yargılanması Sürüyor

Balışeyh'te Belediye Başkanı Hilmi Şen ve korumasını öldüren E.Ç.Ş.'nin yargılanması sürdü; mahkeme tutukluluğun devamına ve 10 Ekim'de keşfe karar verdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 13:59
Duruşma detayları

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını tabancayla öldürdüğü ve 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşma, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Salonda tutuklu sanık E.Ç.Ş., taraf avukatları ve maktul Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruma Mikayil Çelikkol'un yakınları hazır bulundu.

Sanık E.Ç.Ş. savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek tahliyesini talep etti. Maktul koruma Mikayil Çelikkol'un kardeşi Döndü Çelikol ise sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut durumunun devamına hükmederek 10 Ekim'de keşif yapılmasına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Olay

Olay, 4 Kasım 2024'te ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde meydana geldi. İddialara göre E.Ç.Ş., Hilmi Şen, Mikayil Çelikkol, Ömer Şengül ve Koray Kaya'yı silahla yaraladı. Olay yeri yakınında panikleyerek düşen bir kişi de yaralandı.

Yaralılar Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı; müdahalelere rağmen Hilmi Şen ve koruması Mikayil Çelikkol hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Şen'in akrabası E.Ç.Ş. tutuklandı.

Hilmi Şen, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilmiş, 2024 Temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık hakkında; "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 ila 15 yıl hapis cezası istenmiş; iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

