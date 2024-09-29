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Kırıkkale'de 6 Gündür Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çelebi ilçesinde kaybolan 47 yaşındaki kadından 6 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 18:16
Kırıkkale'de 6 Gündür Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kırıkkale'de Kaybolan Kadın İçin Arama Faaliyetleri Sürüyor

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, 6 gündür kaybolduğu iddia edilen 47 yaşındaki kadından halen haber alınamadı.

Edinilen bilgilere göre, evinden 6 gün önce ayrılan S.G.Y’nin ailesi, kaybolduğunu fark ettikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu ihbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, kadının bulunması için kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmalarını yoğunlaştırdığı alan ise Kızılırmak Nehri'nin etrafı oldu.

Gelişmeleri takip eden ekipler, kaybolan kadının en kısa sürede bulunması için tüm imkanlarını seferber ediyor.

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