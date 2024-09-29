Kırıkkale'de ATV Kazası: İki Yaralı

Kırıkkale'de ATV Kazası

Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.A.Ö. kontrolündeki 71 ADT 065 plakalı ATV, Çoruhözü Deresi'ne düştü. Kaza sonucunda iki kişi yaralandı ve acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza ihbarı üzerine olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü M.A.Ö. ile birlikte başka bir yolcu olan S.A., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından dereden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay, bölgedeki sürücülerin ve yolcuların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlatırken, ATV kullanımı sırasında güvenlik önlemlerinin alınmasının önemini gözler önüne serdi.

Kırıkkale'de ATV'nin dereye düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de ATV'nin dereye düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de ATV'nin dereye düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de ATV'nin dereye düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de ATV'nin dereye düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.