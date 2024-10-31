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Kırıkkale'de Baza ile Karyola Arasında Kalan Bebek Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de baza ile karyola arasında sıkışan 7 aylık bebek hayatını kaybetti. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 17:10
Kırıkkale'de Baza ile Karyola Arasında Kalan Bebek Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Trajik Olay

Kırıkkale'de geçtiğimiz günlerde yaşanan trajik bir olayda, 7 aylık bir bebek yaşamını yitirdi. Sanayi Mahallesi 1260. Sokak'ta meydana gelen olayda, anne Kübra K., bebeği Yusuf K.'yi odalarında bulunan yataklı karyola ile baza arasında sıkışmış buldu.

Düşük Olasılıkla Hayatta Kalma Mücadelesi

Bebek Yusuf K.'nin hareketsiz olduğunu fark eden anne, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, bebeği Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı, ancak tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamadı. Sonuç ve Herkesin Dikkatine

Bu olay, ebeveynlerin çocuk güvenliği konusundaki dikkatinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Evdeki mobilyaların yerleşimi ve çocukların güvenli alanlarda oynatılması büyük önem taşıyor.

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