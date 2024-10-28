Kırıkkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadını Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de Boşanma Sürecindeki Eşini Yaralayan Zanlı Tutuklandı
Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi'nde yaşanan talihsiz bir olayda, boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan B.D. adlı şüpheli tutuklandı.
Olayın Gelişimi
24 Ekim tarihinde, B.D. ile eşi K.D. arasında bulunan evde tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, B.D. tabancayla K.D.'ye ateş etti. Vurulan K.D., bacaklarından yaralandı.
Zanlı Yakalandı
Olay sonrası kaçan B.D., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen B.D., hakimlik tarafından tutuklandı.
Zanlının İfadesi
Emniyette verdiği ifadede B.D., eşini yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü. Ancak, olayın detayları sorgulamalarda ortaya çıkan bilgilerle birlikte farklı bir boyut kazandı.
Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki karısını tabancayla yaralayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.