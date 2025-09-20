Kırıkkale'de Devrilen Otomobilde 1 Kişi Öldü
Kaza Detayları
Kırıkkale'de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, D.S. (55) idaresindeki 06 MUL 35 plakalı otomobilin, Kırıkkale-Samsun kara yolu Aşağımahmutlar Mahallesi mevkisinde refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan M.G. (55) olay yerinde yaşamını yitirdi.
M.G'nin cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.