Kırıkkale'de Devrilen Otomobilde 1 Kişi Öldü

Kırıkkale-Samsun kara yolu Aşağımahmutlar Mahallesi'nde refüje çarpan otomobil devrildi; 1 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 09:31
Kaza Detayları

Kırıkkale'de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, D.S. (55) idaresindeki 06 MUL 35 plakalı otomobilin, Kırıkkale-Samsun kara yolu Aşağımahmutlar Mahallesi mevkisinde refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan M.G. (55) olay yerinde yaşamını yitirdi.

M.G'nin cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

