Kırıkkale'de Drift Aşırı Hızla Kaçan Sürücüye 85 Bin TL Ceza

Kırıkkale'de Tehlikeli Sürüşe Ceza Yağdı

Kırıkkale'de, drift yaparken ters yönde seyreden bir otomobil sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymadığı için ağır bir ceza ile karşılaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İhtisas Caddesi’ndeki uygulama noktasında, tehlikeli bir şekilde araç kullanan bir sürücü tespit edildi. Polis ekipleri, aracı durdurmak için harekete geçti fakat sürücü durmak yerine kaçmayı tercih etti.

Otomobil, güvenlik güçlerinin koordineli çalışmaları sonucu Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Bağdat Köprüsü bölgesinde yola atılan kapan sayesinde durduruldu.

Sürücüye, sürücü sertifikasını uygun şekilde dönüştürmeden kara yolunda araç kullanmak, drift yapma eylemi, ters yönde seyretme ve polisin dur ihtarına uymama gibi nedenlerle toplam 85 bin 979 lira ceza kesildi. Ayrıca, otomobil trafikten men edildi.