Kırıkkale'de Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü E.T. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 09:57
Operasyon ve teslimat detayları

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü E.T., belirlenen adreste yakalandı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

