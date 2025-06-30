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Kırıkkale'de Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 15:16
Kırıkkale'de Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, H.K. yönetimindeki 06 EUL 966 plakalı minibüs ile K.E. idaresindeki 42 BBU 275 plakalı hafif ticari aracın Kırıkkale-Kulu kara yolu Tadım kavşağında çarpışması sonucu meydana geldi.

İhbar üzerine kaza mahalline polis, jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Olayda, sürücüler ile minibüste bulunan H.Ö, A.Ö, S.Ç. ve çarpışma esnasında kavşakta bekleyen yaya A.C. hafif yaralandı.

Yaralılar, Kırıkkale'deki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 6...

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 6...

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

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