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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunan 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:30
Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Yakalama Operasyonu

Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı tutuklandı.

Detaylar

Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kırıkkale-Ankara kara yolunda bulunan hızlı tren köprüsünün altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ele Geçirilen Uyuşturucu

Yapılan arama sonucunda, otobüs içerisindeki B.Y. (32), E.D. (38) ve S.K. (36) isimli şahıslara ait toplamda 440 sentetik hap bulundu.

Yargı Süreci

Gözaltına alınan bu 3 şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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