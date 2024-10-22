Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Yakalama Operasyonu

Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı tutuklandı.

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Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kırıkkale-Ankara kara yolunda bulunan hızlı tren köprüsünün altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ele Geçirilen Uyuşturucu

Yapılan arama sonucunda, otobüs içerisindeki B.Y. (32), E.D. (38) ve S.K. (36) isimli şahıslara ait toplamda 440 sentetik hap bulundu.

Yargı Süreci

Gözaltına alınan bu 3 şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.